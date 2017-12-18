Atom Karınca!

Bu durumda ilk akla gelen çözüm Atiba'nın yerinde ya da yanında Medel'i kullanıp, tekniği yüksek Oğuzhan- Talisca'dan birini kenarda tutmak.. Bu takdirde orta sahada daha çok ikili mücadele kazanan, savunmadan dönen topları rahatlıkla geri kazanan bir Beşiktaş izleriz. Bu takım kanatları da çok daha etkili kullanacaktır..

Yukarıdaki satırlar üç gün önce bu köşede yazılanlar… Şimdi soruyorum; gördünüz mü Medel'i!?

Medel modern atom karıncadır… Net! Sahada basmadık yer bırakmıyor, onu altı numara sananlara da, gerektiğinde takımı nasıl öne itebileceğini en iyi şekilde gösterdi.

Beşiktaş'ın orta sahasına (tıpkı tezimizdeki gibi) bir dinamizm geldi.

Atiba-Oğuzhan ikilisiyle Gençlerbirliği'ne karşı dahi baskı kuramayan Beşiktaş, Osmanlıspor'u ilk saniyeden itibaren boğdu… Farkındaysanız Atiba da rahatladı, Talisca'da… Medel'in olduğu bir orta sahada Beşiktaş hem hücum, hem savunma "ribauntlarını" alınca Talisca'nın gerilere gelip top almasına gerek kalmadı ve Sambacı da işine odaklandı.



Babel muhteşemdi

Orta saha her şeydir!, Savunma ve hücum ribauntlarını alıp alamayacağınız buradaki dinamizme bağlıdır, Medel de o bölgeye müthiş bir dinamizm kattı, sayısız top çaldı, baskı uyguladı.

Dün Babel'i çok beğendim, belki Quaresma'nın dörtte biri kadar topla buluştu dört katı fazla iş yaptı.

Üçüncü golü muhteşemdi. Bravo!

Tosic ona keza… Pepe malum, Adriano öyle, Gökhan Gönül en iyi performanslarından birini sergiledi.

Herkes iyi, puan cetvelinin üzerinde olup da soranlara selamları var vesselam!

Sonuç olarak Şenol hoca cesur bir kararla Oğuzhan-Tolgay ikilisini kesip Medel'e şans vererek sadece Beşiktaş'ın değil ligin de gidişini değiştirme adına dev bir adım attı.

Şenol hocayı yürekten kutlarım.