M.ATİBA güncellemesi

Beşiktaş orta sahası akıllı telefon gibiydi! Talisca, Oğuzhan, Tolgay ve bu sezon eski gücünde olmayan Atiba'yla, tüm teknik özelliklere sahip olsa dahi 'pili çabuk bitiyordu' Kara Kartal'ın... Şenol hoca son bir güncelleme gönderdi ve akıllı telefon tıkır tıkır işlemeye başladı.

Medel güncellemesi orta sahadaki kaliteye gerekli olan enerjiyi sağladı, artık hem rakip, hem de kendi savunmasından dönen topları alan bir Beşiktaş var. O nedenle artık rakipler açılsa da, kapansa da çok bir şey değişmez.

Beşiktaş açılanı zaten ezip geçiyor, kapananları da baskıyla boğarak işi bitireceğinden şüphe yok.

Medel çok önemli bir oyuncu, dolayısıyla artık Beşiktaş orta sahasına ilk yazılacak isim olacağına inanıyorum.

Yanına kah Atiba gelir, kah Oğuzhan, kah Tolgay, kah Talisca... Özellikle zorlu deplasmanlarda Atiba-Medel-Tolgay üçlüsünü yapması halinde rakiplere top göstermez bu takım.



Önde oynamayı biliyor

Bazıları Topal-Souza ikilisiyle karıştırıyor Medel-Atiba ikilisini.

Oysa ilgisi yok. Her şeyden önce Medel ve Atiba öne oynamayı da biliyorlar. Ayrıca Beşiktaş'ın ön tarafında öyle güçlü forvetler var ki, iki savunma ağırlıklı orta sahayla oynasa bile sıkıntı yaşamaz. Beşiktaş bugüne kadar puan kaybettiği maçlarda, öndeki Cenk, Talisca, Quaresma ve Babel çok fazla geri gelmek zorunda kaldıkları için sıkıntı yaşadı. Yani asıl hikaye öndekileri yerinde tutabilmek, Atiba- Medel ikilisi de bunu çok iyi yapıyor.

Bir dönem Veli-Atiba ikilisi böyleydi ve biz onlara V.ATİBA diyorduk, sanırım artık M.ATİBA deme zamanı geldi.

Şenol hoca açık ara bu ülkenin yetiştirdiği en iyi teknik direktör.

İyi de bir ekibi olduğunu şüphe yok. Hafta boyunca kafa yorarken kendi hatalarından ders çıkarmayı da biliyorlar. Orta sahada Oğuzhan, Talisca, Tolgay, Atiba dörtlüsünü her şekilde deneyen Güneş en sonunda Medel güncellemesiyle işi bitirdi.

Beşiktaş'ın yolu açık, bu selin önünde durmak zor. Herkes Bayern'i takmış kafaya, şimdi o muhabbete girmek gereksiz, günü gelince Bayern'i de konuşuruz. Bu Beşiktaş kimseye karşı çabuk pes etmez. Zamanı gelince herkes bunu anlar.