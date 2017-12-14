Q7 ve Atiba'ya kıyılır mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi muhteşem bir başarıyla temsil eden Beşiktaş'ın yoluna şimdi de kupanın favorilerinden B. Münih çıktı. Beklenen buydu, Barça- Bayern eşleşmesi yapacak değillerdi ya! Her neyse ilk maç 20 Şubat'ta ve o tarihe kadar Beşiktaş bu konuya ilgisini tamamen ortadan kaldırmalı.

Çünkü oynanması gereken bir lig ve alınması gereken bir şampiyonluk var.

Bir de Ziraat Türkiye Kupası...

Avrupa'da en zorlu rakiplere karşı bile iyi karşılık veren Kartal, ligde kapanan takımlara karşı zorlanıyor. Atiba'nın eski gücünde olmaması ve maçtaki istatistiklerinin büyük bölümünü Beşiktaş yarı alanında yapması büyük sorun. Geçen sezonlarda Atiba'nın kapattığı orta sahaya rahatlıkla sırtlarına dönebilen Talisca, Oğuzhan gibi oyuncular ön tarafta kendi işlerine yoğunlaşabiliyorlardı.

Şimdi durum tam tersi, Atiba orta alanda yeteri kadar etkili olamayınca Talisca ve Oğuzhan topla buluşmakta zorlanırken; Cenk Tosun için bu zorluk iki katına çıkıyor ve Beşiktaş gol atmakta zorlanıyor



'Aç' futbolcu lazım

BU durumda ilk akla gelen çözüm Atiba'nın yerinde ya da yanında Medel'i kullanıp, tekniği yüksek Oğuzhan- Talisca'dan birini kenarda tutmak.

Aynı şekilde oynamaya doymuş Quaresma yerine, oynamaya aç Lens ya da Orkan'ı kanatta kullanmak da fark yaratabilir. Bu takdirde orta sahada daha çok ikili mücadele kazanan, savunmadan dönen topları rahatlıkla geri kazanan bir Beşiktaş izleriz. Bu takım kanatları da çok daha etkili kullanacaktır.

Ortada ve kanatlardaki sorun çözümlendiğinde Cenk Tosun ya da Negredo en önde topla buluşmakta sorun yaşamaz ve Beşiktaş'ın maç başı gol ortalaması şimdikinin iki katına çıkar.

Bu söylediklerimizi Şenol hoca hepimizden iyi biliyor, ona şüphe yok.

Bence sorun hocanın bu iyi bildiğini yapmaması. Bunun iki nedeni var; birincisi Atiba'ya kıyamıyor, çünkü doğal olarak bu oyuncunun kredisi yüksek.

İkinci sorun ise Quaresma!. Hoca ona da kıyamıyor, yedek kalırsa sorun olacağını düşünüyor. Haksız sayılmaz ama bu riski göze almak gerek. Quaresma son dönemde orta-şut tercihlerini kötü kullandığı gibi tüm duran toplara sahip çıkarak takımın enerjisini tüketiyor. Bu işe bir dur demek lazım.

Beşiktaş liderin 5 puan gerisinde ama öyle bir teknik direktöre sahip ki, bu fark çok kolay kapanır. Yeter ki hoca inandığını yapsın, gerisi çorap söküğü...