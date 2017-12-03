Tarihi fark olurdu

Tudor korktu ve ilk yarıda Galatasaray'ı Vodafone Park deplasmanına gelmiş Karabük gibi oynattı. Bu aslında akıllıcaydı, çünkü Beşiktaş böyle oynayan rakipleri açmakta zorlanıyordu.

İlk dakika dolmadan Cenk Tosun adına yakışır bir vuruş yapıp golü atsa maç o anda bambaşka bir hale gelebilirdi olmadı.

İlk evre işler Tudor'un istediği gibi gitti, kontrataklarla Galatasaray pozisyon da buldu. Beşiktaş da yeteri kadar buldu ama ilk 45'te golü bulamadı.

İkinci yarının hemen başında Cenk Tosun sahne alınca Galatasaray şaşkına döndü ve maç derbi havasından çıktı.

Artık Beşiktaş eziyor, üst üste pozisyonlar buluyor, Quaresma, Oğuzhan kaçırıyor Galatasaray şaşkın bakışlarla izliyordu.

O olmadı, bu olmadı derken Tosic, forvetleri utandıracak muhteşem bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda durgun görünen Oğuzhan ikinci yarıda sahne aldı ve Beşiktaş'ı öne itmeye başladı ve sinemayı değiştiren bu ayrıntıydı.



Hak eden kazandı

Öyle bir derbi izledik ki, Beşiktaş kaçırdıklarının yarısını atsa tarihi fark olabilirdi.

Artık her atak tehlikeli pozisyonlar doğuruyordu.

Galatasaray kontrolsüzce girişimlerde bulunsa da bunlar çok etkili olmuyor ve Beşiktaş kaptığı her topla rakip kaleye fırtına gibi gidiyordu.

Beşiktaş'a bu maçı kazandıran, inanç, azim, kadro kalitesi ama öncelikle Şenol hocanın derbilerin havasını daha iyi bilen Oğuzhan'ı, Talisca'nın yerine tercih etmesiydi.

Daha iyi motive olan, daha çok isteyen ve en önemlisi daha çok çalışan, 65-35 topa sahip olma oranıyla oyunu istediği gibi yönlendiren Beşiktaş üç puanı hak eden taraftı.