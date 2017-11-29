Patlama yaptılar

Negredo ve Lens gibi şu ana kadar bekleneni vermekten çok uzak kalan bazı yıldızların da Ziraat Türkiye Kupası maçlarında form tutup istenilen noktaya geleceklerini düşünüyorum.." Yukarıdaki satırlar önceki günkü yazımdan. Yani Beşiktaş'ta kimin, ne kadar potansiyeli var ve kendine gelmesi için nasıl bir ortama ihtiyacı var bunu iyi bilirim evvel Allah. İşte, Kupa'da patlar dediğim Lens ve Negredo tam da öyle yaptılar. Biri dört, diğeri üç gol attı, asistler de cabası.

Beşiktaş iyi takım, sadece sahadaki on biriyle değil, yedekleri ve hatta genç oyuncularıyla birlikte çok kaliteli bir kadro var Şenol hocanın elinde. Manisaspor karşısında hoca alternatif oyuncularla birlikte gençlere de süre verdi ve doğrusunu yaptı. Fatih Aksoy çok iyi gidiyor. Şımarmaması için bu genç adamı daha fazla övmek istemiyorum.

Orkan'ı zaten beğenirim, bunca zamandır forma yüzü görmedikten sonra dünkü oyununu da beğendim, çok sağlam bir kanat oyuncusu.

Attığı goldeki vuruşu değme golcü kolay kolay yapamaz. Dikkat, kaleciyi takip, özgüven ve teknik kapasite isteyen bir vuruştu. Şu çocuk vakti zamanı gelince Quaresma'yı bile keserse hiç şaşırmam.



Sistem değişmedi

Manisaspor'un gücü belli skoru abartmamak lazım burada dikkat çekilmesi gereken nokta, alternatif ve genç oyunculardan kurulu kadro ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ideal on birin aynı oyunu oynamaya çalışması. Şenol hocanın eseri bu; isimler değişse de sistem değişmiyor.

Orta sahada Medel-Oğuzhan ikilisi, Atiba-Tolgay'dan daha uyumlu göründüler bana. Biri basmadık yer bırakmadı diğeri ise tekniğini konuşturdu. Atiba eski gücünde değil, bu bölgede artık Medel biraz daha öne çıkabilir.

Uzun sözün kısası Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası'nda da iddialı olduğunu dünkü sonuçla net olarak ortaya koydu.