Derbi zaten kazanılır

Nerede bir Beşiktaşlı görsem suratlar asık, moraller yerde; abi lig gidiyor! Nereye gidiyor kardeşim, öyle kolay mı bu ligi alıp götürmek..

Eğer bir takım kolaylıkla şampiyon olacaksa ancak Beşiktaş olur, diğer hiç biri kolay şampiyonluk alamaz.

Çünkü karşısında Kara Kartal var.

Ligin üzerinde bir kadrosu var Beşiktaş'ın ve Türkiye'nin en iyi, Avrupa'nın da sayılı teknik adamlarından birine emanet bu takım. Ümraniye Tesisleri'ne gidin görün, özellikle basına kapalı antrenmanlarda mümkün olduğunca çocuğun rüyaları gerçek oluyor; dünya yıldızlarıyla yan yana gelip selfi çekiyorlar.

Yani, hayır duası var bu takımın arkasında.

Elbette Şampiyonlar Ligi biraz hırpaladı Beşiktaş'ı, sezon başı kampı da Şenol Güneş'in tam istediği gibi olmadı. Atiba eski Atiba değil, Oğuzhan, Talisca ve Quaresma da öyle... Ancak bunların hiç biri çözümsüz sorunlar değil. Peki çözüm nasıl olur şimdi gelelim oraya. Moral motivasyon çözümü derbi galip etmeden geçer Beşiktaş'ın bunu yapacak gücü de var. Atiba, Talisca, Quaresma, Oğuzhan gibi teknik kapasitesi yüksek buna karşılık fizik gücü eksik oyuncular ise devre arası kampındaki yüklemeler den sonra geçen yıldan bile daha iyi duruma geleceklerdir.



Rekabet alevlenecek

Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Beşiktaş, evvel Allah derbiyi zaten kazanacaktır, ondan sonra da kimse tutamaz bu takımı. Özellikle Şenol Güneş, tıpkı iki sezonunda olduğu gibi devre arası kampında her oyuncuyu aynı hizaya getirecek yüklemeler yapınca özlenen, imrenilen, iyi futbol oynayarak kazanan Beşiktaş geri gelecektir. Ayrıca bu takımı Vida gibi bir kalitenin katılacağını unutmayalım.

Negredo ve Lens gibi şu ana kadar bekleneni vermekten çok uzak kalan bazı yıldızların da Ziraat Türkiye Kupası maçlarında form tutup istenilen noktaya geleceklerini düşünüyorum.

O takdirde takım içi rekabet daha da alevlenecektir. Yani rahat olsun Kartal yürekliler, bir kaç haftadır hava bulutlu, yakında ligin tepesine Güneş yine doğar... Gece biraz uzun sürdü hepsi bu, sabah olur, Güneş ufuktan doğar ve Beşiktaş üçüncü şampiyonluğa doğru koşmaya başlar...

Yolları açık ola...