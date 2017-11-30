Haftanın yorumu

GALATASARAY-ALANYA

Cimbom, en önemli kozu Vagner Love'den yoksun Alanya karşısında beklentilerin çok altında kaldı. Hakem kararlarının G.Saray lehine olmasıyla dikkat çeken maçta Alanyaspor her şeye rağmen iyiydi. Love olsa Aslan 2. şoku yaşardı. Ucuz kurtuldu vesselam.



ANTALYA-FENERBAHÇE

Aykut Kocaman, G.Saray'ın arayı açtığı haftalarda "Puan farkı suni" demişti. Kocaman acı gerçekle yüzleşti ve iyi futbol kaygısını kafa kaldırıp sadece kazanmaya odaklandı. Aykut Kocaman "1-0 olsun, bizim olsun" dedi ve kötü futbolla onu da başardı.



MALATYA-BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın rakipleri kale önüne otobüs çekmeye devam ediyor. Yeni Malatyaspor da aynı şeyi yaptı. Talisca, Oğuzhan ve Quaresma'nın formsuzluğu Kartal'ın kapalı savunmaları açmasına izin vermiyor. Hal böyle olunca Şenol Güneş'in de B ve C planları da böyle maçlarda pek işe yaramıyor. Yıldızları form tutana kadar bu tip maçlarda zorlanmaya devam edeceklerdir. Malatya şanslı olsa maçı da kazanırdı.



KAYSERİ-BAŞAKŞEHİR

Başakşehir, Kayseri'de öldü öldü dirildi. Ev sahibi galibiyeti hak etmişti. Adebayor'un attığı gol öncesi kolla yaptığı kontrolü hakem atlamamalıydı. Adebayor gibi bir centilmene yakışmadı. Ancak endüstriyel futbol centilmenlik tanıyor. Eto'o da bunu yapmıştı.



DG SİVAS-TRABZON

Trabzonspor'un bu sezon yaptığı en büyük iş Burak Yılmaz'ı transfer etmek oldu. "Kral" muhteşem oynuyor ve en kritik maçlarda gollerle takımını sırtlıyor. Sivas deplasmanında da Burak işini yaptı. Önderliğinde Trabzon yarışa ortak olursa şaşırmayın.