Derbiyi almak şart oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Kartal, Süper Lig'de serçe... Peki sebebi nedir? İki büyük sebebi var. Birincisi bizim ligimizin şartları...

G.Birliği, Akhisar ve Malatya hiç fark etmiyor, bir takımın başında yerli hoca varsa "Büyüklerden puan aldığım takdirde havam olur" düşüncesiyle çekiyor otobüsü kalenin önüne!.

İyi futbolmuş, sistemmiş hepsi hikaye. Dün Erol Bulut'un da yaptığı buydu. Beşiktaş aynı Beşiktaş ama Şampiyonlar Ligi'nde rakipler bu kafada değil, herkes oynamaya çalışıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde kalitenin ortaya çıkabileceği bir iklim var Süper Lig'de ise kaliteyle kalitesizliği eşitleyen bir iklim...

İkinci problem ise Beşiktaş'ın yıldız oyuncularının Şampiyonlar Ligi'ne asıldıkları kadar lige asılmıyor olmaları. Bu iki problemi değiştirmek kolay değil, Süper Lig'de her takım Beşiktaş'a kapanacak, öyleyse çözüm Oğuzhan ve Talisca'nın form tutması, Babel ve Quaresma'nın istikrarı yakalamasında olabilir. Şu ana kadar bu mümkün olmadı. Dün Malatya'da da ne Quaresma adına yakışır bir oyun oynadı, ne Babel, ne Talisca!



Telafi etmeleri gerekiyor

Haftalarca yedek kaldıktan sonra dün forma şansı bulan Mitrovic bana göre sahanın iyilerindendi.

Gökhan Gönül, Atiba, Tolgay idare ettiler, onun dışında kimse, son iki yılın şampiyonuna yakışan bir havada değildi. Cenk Tosun'u ayrı tutuyorum çünkü arkasındaki "üçlü" stop edince, yıldız oyuncu topla buluşmakta bile zorlandı.

Malatya karşısında ilk yarıda hiçbir şey yapmayan Beşiktaş ikinci yarıda Negredo ve Oğuzhan girince biraz bir kıpırdadı... Bu bölümde tartışılan pozisyonlar yaşandığı gibi Negredo'nun kafa vuruşu da direkten döndü. Bence Atiba'nın çekildiği pozisyon penaltıya daha yakındı, Bülent Yıldırım oralı olmadı, süzemedi diyelim.

Her neyse, Beşiktaş geride kalan haftalardaki tüm puan kayıplarını unutarak derbiyi kazanıp hatalarını telafi edecek, başka yolu yok.