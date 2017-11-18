Tatlı bela!

Kim ne derse desin Quaresma Beşiktaş'ın başının tatlı belası. Bir oyuncu her topun başına gitmez. Bu işe bir dur demek lazım. Bunu yapacak olan da Şenol hoca… Hadi penaltıyı attın ve kaçırdın olabilir, peki tam Talisca'nın vurması gereken yerde frikikte topun başında ne işin var?

Yok böyle bir ego… Şenol hoca neden rotasyon yaptı diye eleştirmem, çünkü hafta arası milli maçlar oynanmış, yorulan oyuncular var, geç dönenler var, bir teknik adam böyle bir zaman da Lens, Negredo gibi alternatifleri kullanmayacaksa ne zaman kullanacak?

Burada sıkıntı yapılan tercihlerde değil, o tercihler sonucu kadroya giren ama formanın hakkını veremeyen oyuncularda.

Başta Lens, bir oyuncu nasıl bu kadar duyarsız olabilir! Yürüyemiyor, tek ortası yok, penaltıdan kolay pozisyonda topu yandan dışarı attı.

Bu Lens, Fenerbahçe'deki Lens değil, sanki başka biri!



Bol pozisyonlu maç

Akhisar takımı katı savunma yapan bir ekip değil, ellerinden geldiğince açık oynuyorlar, dün de öyle yaptılar.

Bu şarlarda bol pozisyonlu bir maç olması normaldi, öylede oldu.

Akhisarlı oyuncular biraz ofsayta dikkat etseler pozisyon sayısı çok daha fazla olurdu.

Şampiyonluk yolundaki rakiplerin bugün karşı karşıya gelecek, yani üç puanı alıp cebine koysan senden iyisi Şam'da kayısı ama koyamıyorsun… Neden? Çünkü bir yerden sonra kollektif futbol ortadan kalkıyor ve iş doldur boşalta dönüyor. Akhisar takımının savunması son derece uzun boylu, böyle bir rakibe karşı uzak ortalarla havadan gol aramak, havanda su döğmek gibi!

Son çizgiye inip rakip savunmanın dengesini bozan yok, Talisca dışında şutu düşünen yok.

Sen bu kadar rahat davranır, lay lay lom oynarsan kazanamazsın arkadaş, futbol ciddi iştir. Nokta.