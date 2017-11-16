Güneş yakıyor!

ŞENOL hoca, Türk futbolu üzerinde bir Güneş gibi parlıyor.

Milli Takımı dünya üçüncüsü yaptığında üzerindeki kıyafetten, saç stiline kadar zorlama eleştirilerle hocayı yıpratmaya çalışanlar, bugün Milli Takım'ın kurtarıcısı olarak sadece ve sadece Şenol Güneş'i düşünüyorlar!

Rahmetli Hasan Doğan, Türk futbolunda dürüst adamların durması gereken yeri şöyle anlatırdı: Çemberin tam ortasında duracaksın, herkese seni bir yere çekmeye çalışacak. Eğer hiç yerinden kıpırdamaz ve konumunu korursan, seni bir yerlere çekmeye çalışanların hepsi senin yörüngende dönmekten başka bir çare bulamazlar...

Şenol hocanın yaptığı tam olarak bu oldu. Yıllardır çizgisini korudu. Her açıklamasında önemli mesajlar verdi, kısır çekişmelere (istisnalar hariç) takılı kalmadı. Kimi çakma filozof dedi, kimi başka bir uydurma eleştiriyle yüklendi.

Ama yılmadı hoca ve sonunda zirveye yerleşti. Yarın, "Beşiktaş ve Milli Takım'ı birlikte çalıştıracağım" dese (Beşiktaş yönetimi de izin verirse) başka kimse itiraz etmez. O derece yani.

Sonunda herkes kabul etti hocanın gerçek bir futbol adamı olduğunu Bu defa öküz altında buzağı arayanlara da fırsat tanımadı, kıyafetinden karizmasına kadar her haliyle çatır çatır düşman çatlatıyor hoca. Quaresma, Güneş'in babacan tavırlarıyla istenen düzeye geldi, başlarda sisteme uymakta zorluk yaşayan Medel ona keza.. Caner aynı hikaye..



Sakin ve kendinden emin

TÜM bu manzara ve Beşiktaş'taki aile ortamı hiç kolay oluşmadı. Takım dört hafta üst üste puan kaybederken gerilim yükseldi, kimileri paniklerken bazı rakipler de avuçlarını ovuşturmaya başlamıştı. O günlerde yine sakin, yine huzurlu ve yine kendinden emindi Şenol hoca. Şimdi Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde işini kolaylamış, Süper Lig'de şampiyonluğun ortağı olduğunu ortaya koymuş yani işler yolunda. Yakındır birileri yine Güneş'i balçıkla sıvamaya kalkışırlar ama vız gelir tırıs gider.

Şenol hoca Türk futbolunun Güneş'idir ve bulunduğu yere polemikle- kulislerle değil, hep daha çok çalışıp zorluklara göğüs gererek geldi. O nedenle kim ne derse desin, çalışan eninde sonunda kazandı ve yine kazanacaktır.



Şenol hoca Türk futbolunun Güneş'idir ve bulunduğu yere çok çalışıp, zorluklara göğüs gererek gelmiştir.