El-etek öpmeden!

Nereden nereye... Çok değil 11 sene önce, Türkiye FIFA, UEFA nezdinde ancak el öperek derdini anlatabiliyordu...

Hatırladınız mı İsviçre maçı sonrası yaşananları, belki unutan vardır öyleyse şöyle bir hatırlatalım;

...Blatter, başımıza gelecekleri anlatınca Ulusoy birden FIFA Başkanı'nın elini öperek kalbine götürdü ve şunları söyledi: "Bu bir Türk geleneğidir. Sen benim manevi babamsın. Babalar affeder.

Olayların böyle olduğunu bilmiyordum." Aynen böyle demişti dönemin Futbol Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy ve Blatter'in elini öpüp, kalbine götürmüştü, amaç İsviçre olayları sonrası daha az ceza almaktı...

O Blatter'in sonra ne cevizler kırdığı da ortaya çıkmıştı ya neyse şimdi konumuz o değil..



Bravo Demirören!

FIFA Başkanı İnfantino bir kaç gündür İstanbul'da, TFF ve Türk futboluna övgüler yağdırıyor. Yapılan organizasyonlardan mutluluğunu dile getirirken 2024 için Türkiye'ye destek verdiğini de açıklıyor. Dün de TFF Başkanı Demirören'le birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız'ın huzuruna çıktı İnfantino...

Yani.. Yanisi şu, el-etek öpmeden de Türk futbolu yönetiliyormuş... El etek öpmeden, Dünya ya da Avrupa Kupası'na, Şampiyonlar Ligi finaline aday olunabiliyor, Süper Kupa İstanbul'a alınabiliyormuş...

TFF'yi en küçük hatasında yerden yere vuran, bir yanlışla tüm doğruları silip, yok eden bizler, yiğidin hakkını yiğide vermeyi de bilmeliyiz. Bravo Demirören; el-etek öpmeden de Türk futbolunun FIFA'yla sağlam ilişkiler kurabileceğini kanıtladığın için.