Aslan korkmazsa beşlik olabilir!

Derbilerde öne çıkan faktörler bellidir; öncelikle oyuncu kalitesi ama o yetmez. Baskı altında sakin kalabilen, kulübesi sağlam olan, oyuna müdahaleleri doğru yapan ve elbette arkasında sağlam bir seyirci desteği olan avantaj sağlar. Bu saydığım faktörlerin hepsi Beşiktaş'tan yana.

Tudor olsam, orta sahayı sağlama alır, N'diaye'yi de forvet arkası oynatır ve Abdullah Avcı'nın dediği gibi Beşiktaş'ın öndeki oyuncularını orta sahaya yardıma gelmeye mecbur bırakırım.

Ancak Tudor bunu yapamaz, çünkü "korkak" denilmesinden korkar!

Muhtemelen açık oynayacaktır Galatasaray ve Beşiktaş'ın işini kolaylaştıracaktır.

Sezon başından bu yana, (ligkupa- Avrupa ayırmadan) Beşiktaş'ın oynadığı tüm maçlara bakarsanız üzerine gelen rakipleri kolay yendiğini göreceksiniz. Kara Kartal en kolay galibiyetlerini Porto ve Monaco deplasmanlarında aldı. Derbiye de bu gözle bakarsak daha doğru bir analiz yapmış oluruz.



Üçlü savunma yakar

Normal şartlarda bu maçta Beşiktaş öne geçen taraf olur ve maçı da önde götürür. Bu tahminim doğru çıkarsa Tudor, 65'ten sonra risk alıp üçlü savunmaya dönerse yanar, hem de çıra gibi… Başka bir senaryo; ilk golü Galatasaray bulur ve ondan sonra bozmayı başarabilirse kazanan taraf olmasa da en azından bir puanı alabilir.

Beşiktaş tecrübeli, özgüvenli ve takımın iskeleti yaklaşık üç sezondur birlikte oynayan oyunculardan kurulu.

Galatasaray tam tersi, iyi oyuncuları olsa da henüz takım olmaktan çok uzaklar. Ligin başlarında üst üste gelen galibiyetler takımsallık sıkıntılarının görünmesini engelledi ama Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor maçlarında şapka düştü kel göründü.



Hakem gibi hakemlik

Beşiktaş iyi takım, gerçekten iyi takım, kale önüne otobüs çeken rakiplerine karşı (G.Birliği, Akhisar, Yeni Malatya) golü bulmakta zorlansa da üzerine gelenlere karşı çok çabuk gol ve goller bulabiliyor.

Yani, yanisi şu; Beşiktaş kazanacaktır.

Peki ya Fırat Aydınus! Fırat kardeşim tempoya izin verirse EN İYİ olan kazanır, her pozisyonda düdük çalar ve oyunculara nasihatla zaman öldürür ve de yere yatanların da tuzağına düşerse iyi-kötü dengelenir. Bunu yapma Fırat Aydınus, gel ilk kez hakem gibi hakemlik yap. LÜTFEN!..