Avrupa’nın kralı

Türk futbolu alışık değil böyle manzaralara. Gerek kulüp, gerek milli takım bazında ya ilk maçlarda veda ederiz turnuvalara ya da son maçta, "eğri gemi doğru sefer olur" kılpayı kurtuluruz elenmekten, turnuvalara veda etmekten.

İlk kez böyle rahatız, gruptaki son maçımızı oynarken yola devam biletini çoktan almıştık.

Ne güzel bir duyguymuş böyle maç izlemek. Dilerim bundan sonra Beşiktaş başta olmak üzere diğer kulüplerimiz ve elbette biricik milli takımımız benzer başarılar yaşar ve bizleri bu güzelliklere alıştırırlar.

Beşiktaş çıtayı gerçekten yükseğe koydu. Artık Şampiyonlar Ligi'nde kulüplerimizin hedefleri bu çıtanın üzerine çıkmak olacak. Yani evet ilk hedef gruptan çıkmak ama Beşiktaş gibi çıkmak olacak. Olmalı da!

Bize yaşattıkları bu gurur için Şenol Güneş ve futbolcularına, elbette Beşiktaş Yönetim Kurulu'na sonsuz teşekkürler. Vodafone Park'ı tüm rakipler için cehenneme çeviren ve takımına gerçek bir 12. adam katkısı yapan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız.



Teşekkürler Beşiktaş

Bugün tüm Avrupa, hatta dünyanın büyük bölümü Beşiktaş'ın adını duyduysa Porto, Monaco, Leipzig'in olduğu grupta işini hepsinden önce bitirmesiyle duyurdu. Gerçekten teşekkürler çocuklar. Gururumuzsunuz.

Bir futbolcu efsanesi olan Chelsea menajeri Conte'ye, "Benim her zaman tercihim en güçlü takım kimse onunla karşılaşmak. Barça, PSG veya Beşiktaş'a rakip olabiliriz.

Bu maçlar içinde hazır olmamız lazım" dedirttiğiniz için bir değil, bin kez gururumuzsunuz.

Gelelim maça... Babel, Quaresma, Gökhan, Cenk, Tolgay, Atiba yok buna karşılık ilk 11'de görmeye alışmadığımız kim varsa hepsi sahada.

Peki bu şartlarda bunca eksikle 'Beşiktaş nasıl oynadı?' derseniz 'muhteşem' derim. Leipzig kazanmak zorundaydı, Beşiktaş bunu çok iyi kullandı sakin kaldı. Lens rüya gibi başladı, harika bir çalımla penaltıyı aldı ve Negredo usta işi bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Daha fazlasını atacak pozisyonlarda bulduk çünkü Leipzig doğal olarak biz kalıyordu ve arkada açık bırakıyordu.

Onların bildirmeleri de inanılmaz tehlikeli oldu, Ziraat Türkiye Kupası maçı dışında aylardır forma giymeyen Tolga tek kelimeyle harika bir maç çıkardı, 9 net gollük pozisyonu önledi.

Beşiktaş'ın sadece ilk on birinin değil alternatif oyuncularının da Güneş sistemini son derece iyi uyguladıklarını çok zorlu bir deplasmanda gördük. Beşiktaş rekorları kırdı paramparça ederek ve hiç yenilmeden gruptan çıktı.

Yolun açık olsun Kara Kartal.