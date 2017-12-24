Negredo’nun çıkması garip, çok garip!

Quaresma, Şenol hocanın başını yiyebilir! Dikkat!.. Şenol Güneş kalibresinde bir teknik adamın bir oyuncuya bu kadar taviz vermesi anlaşılır gibi değil. Sivas'a gidiyorsunuz, elinizdeki verilere göre deplasmanların en etkisiz elemanı Quaresma; sıfır gol, sıfır asist! Bu şartlarda teknik adam olsanız aynı oyuncuya bir şans daha mı verirsiniz yoksa alternatifleri mi denersiniz? Peki Lens ve Orkan olsanız oynamayı bekler misiniz?

Bu iki sorunun cevabı çok önemli… Beşiktaş 50'ye yakın, yani rekor sayıda orta yapmış, bu ortaların büyük bölümü Quaresma'dan!? Beşiktaşlı oyuncuların iyi ya da kötü vurdukları toplam on top var, peki diğer ortalar nereye ve kime yapıldı? Yani, yanisi şu, bana kaç orta yaptığını anlatma, benim forvetlerimi kaç kez topla buluşturduğunu söyle! Quaresma orta yaparken kendi santraforunu doğduğuna pişman ediyor! Bir sağa, bir sol çek, olmadı bir daha çek, yahu santrforun Cristiano Ronaldo olsa ne olur, Alvaro Negredo olsa ne olur?



İsyanında haklıydı

Şenol hoca 45. dakikada pek değişiklik yapmaz, dün yaptı! 50 orta gelen maçta santraforunu çıkardı, beklenen neydi, çift santrafora dönmesi; çünkü maç onu istiyordu! Garip! Hocanın bu gerçeği görmemesi mümkün değil; bu işte bir iş var! Negredo maç içinde Quaresma'ya, haklı olarak isyan etmişti, ya devre arasında da isyanını sürdürdü ve oyundan çıkarıldı ya da başka bir şey!

Beşiktaş, Quaresma sorununu çözmeden ne Lens-Orkan ikilisini kazanabilir, ne Talisca eski haline dönebilir, ne de huzur bulabilir!. Benim için durum bu. Öbür taraftan sosyal medyada, Beşiktaşlı maskesi takan bazı Galatasaraylı ve Fenerbahçeliler "Şenol Güneş istifa" muhabbeti başlattılar ama kimse yemedi!

Şenol hoca devre arasında bu takımı toparlar, sezon sonunda da evvelAllah yine şampiyon olur. Yeter ki Quaresma konusunda net bir tavır takınsın.

Çünkü o konuda verdiği tavizler diğer oyuncuları olumsuz etkiliyor. Net!