Kartal keyfi!

Dün Osmanlı ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı, açık kanaldan yayınlandı.

Hafta içinde, açık kanalda takımınızın maçı varsa, bu İstanbul trafiğinde evde oturmak daha kolay gelebilir, tabii Beşiktaşlı değilseniz.

O nedenle birçok takım, şifreli yayınlara rağmen en önemli lig maçında on bin seyirciyi bir arada göremezken;

Beşiktaş'ın açık kanaldan yayınlanan maçında tribüne 20 bine yakın kişi geliyor, bravo!

Taraftar izlemekten, Beşiktaş futbolcusu da oynamaktan büyük keyif alıyor. Hesapsız, kitapsız bir oyun bu; keyiflerine keyif katmayı hedefliyorlar.

Maç 3-0 olmuş, normalde 'lay lay lom' oynayıp süreyi tamamlamaya çalışırsınız, Beşiktaşlı oyuncular öyle yapmıyor ve yeni bir gol, yeni bir atak için yükleniyorlar.

Osmanlıspor için de çok farklı değil düşüncelerim, karşılaşmanın başında tedbir almaya çalıştılar, baktılar olmuyor Beşiktaş'a ayak uydurdular ve ortaya bol pozisyonlu, bol gollü bir maç çıktı.

Cenk golle veda etti Beşiktaş çok daha farklı kazanabilir ve turu burada bitirebilirdi ama özellikle Gökhan Gönül'ün getirdiği toplarda final pasları etkili değildi.

O kadar kusur kadı kızında da olur diyerek geçelim.



Cenk veda eder gibiydi ve golle veda etti!

Etti diyorum çünkü son anda bir aksilik olmazsa 25 milyon pound'a Everton'a gidecek.

Negredo son derece teknik bir golcü, yalnızca atmayı değil attırmayı da düşünüyor ve hatta bazen durumu abartıyor. Cenk giderse Negredo patlaması yaşayabiliriz. O takdirde Cenk'le oynamaya alışan;

Quaresma başta diğer oyuncular Negredo'lu oyuna da alışacaklardır.

Bu durumda İspanyol'un matador selamını çok daha fazla izleyeceğimize inanıyorum. Evet Beşiktaş iyi oynadı ve tur kapısını araladı. Rövanşta gerekli skoru üretip turu geçmeleri işin normali olur.

Maçın tek can sıkıcı tarafı, Anıl'ın son dakikalarda Gökhan'a yaptığı aşırı sert müdahaleydi. Sanırım kendini kaybetti ama Gökhan Gönül'ü çok ciddi sakatlayabilirdi. Kırmızı kartı tepeden tırnağa hak etti!