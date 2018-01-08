Kamp ışıkları!

Beşiktaş'ın Antalya kampı tam gaz sürüyor. Şenol hoca antrenmanın her bölümünde ayaklarına top verdiği oyuncuları hiç yormuyormuş gibi yapsa da idman bittiğinde futbolcuların yürüyecek halleri kalmıyor. Sezon başındaki eksiklik Antalya'da tamamlanıyor dersek doğru olur.



Lens formayı alır

Lens inanılmaz hırslı ve istekli. Kampın parlayan yıldızı konumunda. Onu kendisiyle kıyasladığımda çok şaşırıyorum, bundan önceki antrenman performanslarıyla şu andaki arasında dağlar kadar fark var. Böyle devam ederse formayı kapabilir. Sanırım Quaresma da durumun farkında ki, önüne atılan paslar şöyle dursun taca çıkması kesin görünen topları dahi kovalıyor.



Vida çabuk alıştı

Vida ilk antrenmandan itibaren takımın bir parçası oldu ve gerçekten çok çabuk uyum sağladı. İyi bir ilk yarı geçiren Tosic'le zorlu bir rekabete girecekleri kesin. Peki hangisi oynar derseniz eninde sonunda Vida formayı kapar çünkü çok klas ve hırsını çok iyi kontrol edebilen bir yapıya sahip.



Medel'e dikkat

Medel'e nazarım değdi. Hakan Gündoğar'la yaptığımız A Spor yayınında Medel'i yere göğe sığdıramadım ve "aman nazar değmesin" dedim ama değdi... Antrenmanın son bölümünde yapılan çift kalede Medel kasığından sakatlanıp çıktı. Beşiktaş orta sahasına dinamizm katan bu oyuncunun sakatlığının derecesi önemli. Umalım ciddi olmasın.



MANGAL DOSTLUĞU

İdman sonrası Başkan Fikret Orman'ın da katıldığı mangal partisi bizim açımızdan harikaydı! Beşiktaş'ın kılcal damarlarına ulaşma çabalarımız için bu iyi bir fırsattı, kulis bilgilerimizi tazelerken, işimizi kolaylaştıracak bazı yol işaretleri alma şansı bulduk. Zaman zaman bu işaretlerden yola çıkıp sizlere transferlerle ilgi önemli bilgiler vereceğiz.



En neşelisi hoca

Kampın en neşeli ismi Şenol hoca, ilik günden itibaren farklı bir görüntü çizen Güneş ortamı son derece yumuşak tutuyor. Güneş, ligin ikinci yarısı için çok umutlu ve takımına gerçekten güveniyor. Oyuncuların sahadaki performansları da hocanın mutluluğuna mutluluk katıyor.