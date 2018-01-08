;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kamp ışıkları!

    'ın Antalya kampı tam gaz sürüyor. Şenol hoca antrenmanın her bölümünde ayaklarına top verdiği oyuncuları hiç yormuyormuş gibi yapsa da idman bittiğinde futbolcuların yürüyecek halleri kalmıyor. Sezon başındaki eksiklik Antalya'da tamamlanıyor dersek doğru olur.

    Lens formayı alır
    Lens inanılmaz hırslı ve istekli. Kampın parlayan yıldızı konumunda. Onu kendisiyle kıyasladığımda çok şaşırıyorum, bundan önceki antrenman performanslarıyla şu andaki arasında dağlar kadar fark var. Böyle devam ederse formayı kapabilir. Sanırım Quaresma da durumun farkında ki, önüne atılan paslar şöyle dursun taca çıkması kesin görünen topları dahi kovalıyor.

    Vida çabuk alıştı
    Vida ilk antrenmandan itibaren takımın bir parçası oldu ve gerçekten çok çabuk uyum sağladı. İyi bir ilk yarı geçiren Tosic'le zorlu bir rekabete girecekleri kesin. Peki hangisi oynar derseniz eninde sonunda Vida formayı kapar çünkü çok klas ve hırsını çok iyi kontrol edebilen bir yapıya sahip.

    Medel'e dikkat
    'e nazarım değdi. Hakan Gündoğar'la yaptığımız A Spor yayınında Medel'i yere göğe sığdıramadım ve "aman nazar değmesin" dedim ama değdi... Antrenmanın son bölümünde yapılan çift kalede Medel kasığından sakatlanıp çıktı. Beşiktaş orta sahasına dinamizm katan bu oyuncunun sakatlığının derecesi önemli. Umalım ciddi olmasın.

    MANGAL DOSTLUĞU
    İdman sonrası Başkan 'ın da katıldığı mangal partisi bizim açımızdan harikaydı! Beşiktaş'ın kılcal damarlarına ulaşma çabalarımız için bu iyi bir fırsattı, kulis bilgilerimizi tazelerken, işimizi kolaylaştıracak bazı yol işaretleri alma şansı bulduk. Zaman zaman bu işaretlerden yola çıkıp sizlere transferlerle ilgi önemli bilgiler vereceğiz.

    En neşelisi hoca
    Kampın en neşeli ismi Şenol hoca, ilik günden itibaren farklı bir görüntü çizen Güneş ortamı son derece yumuşak tutuyor. Güneş, ligin ikinci yarısı için çok umutlu ve takımına gerçekten güveniyor. Oyuncuların sahadaki performansları da hocanın mutluluğuna mutluluk katıyor.

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
      1. SMS: TDE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Turgay Demir'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        TDE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Turgay Demir - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN