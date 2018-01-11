Durmak yasak!

Belek kampı, tam gaz sürüyor ama şu ana kadar olanları değerlendirip sevgili Beşiktaşlılarla paylaşmak ve ligin ikinci yarısında nasıl bir Beşiktaş izleyeceklerine dair ipuçları vermek gerek.

Öyleyse başlayalım..



Kartal pas manyağı yapar

Şenol hoca tıpkı ilk sezonunda Almanya ve Avusturya kamplarında yaptığı gibi, inanılmaz iyi bir kamp dönemi yaşadı ve yaşattı. Takım gerçekten çok iyi çalıştı. Sabah krosla başlayan gün, öğle ve akşam yapılan iki antrenmanla bitiyor. Akşam antrenmanı bittiğinde futbolcuların yürüyecek halleri kalmıyor vesselam. Taktik antrenmanlarında Güneş, özlenen pas trafiğini yakalamak adına sıkı bir çalışma takvimi izliyor. Beşiktaş ikinci yarıda çok daha farklı olacak ve pas trafiğiyle rakiplerinin başını döndürecek.



Kornerlere dikkat

Güneş, korner ve duran top kullanımında yeni uygulamalar yaptı. Tüm sırları vermemizi kimse beklemesin ama ikinci yarıda duran toplardan çok daha fazla gol bulan biri Beşiktaş izleyebiliriz.

Babel ve Talisca bu organizasyonlarda önemli rol üstleniyor diyelim ve konuyu burada noktalayalım.



Lens bizi şaşırtıyor

Jeremain Lens ilk günden itibaren antrenmanlardaki hırsı ve çalışma temposuyla herkesi şaşırtıyor. Aynı Lens'in, Den Haag maçında ise vasat bir futbol sergilemesi şaşkınlığa şaşkınlık kattı.



Vida hiç sırıtmadı

Domagoj Vida çok akıllı, hırslı ama inanılmaz kontrollü. Takıma çok çabuk uyum sağladı. Çift kalelerde yaptığı kritik müdahalelerle klasını ortaya koyuyor. Den Haag maçında stoperin yanı sıra savunmanın sağında görev yaptı ve hiç sırıtmadı.



Transfer başarısı

Beşiktaş yönetimi Adriano'ya yaklaşık 1.1 milyon euro verdi, Vida'ya 1.5 imza parası ödenirken, Pepe ve Gökhan Gönül ile Fabricio bonservissiz geldi. Yani dünya yıldızlarından oluşan savunma yaklaşık 2.5 milyon euro'ya kurulmuş oldu. Bu da gerçekten büyük bir transfer başarısı demektir.



?Negredo beklemede

Tosun Paşa'ya göre oynamaya alışmış olan Beşiktaş takımı, şimdi Negredo'ya odaklanmaya çalışıyor.

Tosun Paşa'ya alışan Quaresma, Babel, Talisca gibi oyuncular şimdi Negrodo'nun oyun karakterine uyum sağlamaya çalışıyorlar. Bu konuda henüz yeterli ezber oluşmuş değil. Den Haag maçında Negredo'nun henüz istenen seviyede olmadığını gördük.



?Larin de Vida gibi

Beşiktaş, Larin ile her konuda anlaştı, bu oyuncu konusunda Orlando City'ye yapılan teklif toplam 500 bin euro. ABD temsilcisi teklifi kabul ettiği anda Larin gelip takıma katılır.

Aksi halde Beşiktaş 40 günlük süreyi bekleyecek ve Larin'i tıpkı Vida gibi bedavaya getirecek ama o şartlarda bu oyuncu ancak gelecek sezon Beşiktaş forması giyebilecek.



Golcü arayışı sürüyor

Transfer komitesi Slimani başta yeni bir golcü arayışını da sürdürüyor.

Futbolcuların gecikmiş ödemeleri yapıldı yani Şenol hocanın istediği gibi Tosun Paşa'dan gelen peşinat öncelikle ödemelere kullanıldı. Şimdi ise geri kalanla yeni bir golcü almak var.

Bu konuda bir hafta içinde önemli gelişmeler olabilir.



Ozi, Arsenal'i bekliyor

Arsenal ile Beşiktaş arasında Oğuzhan'ın satışından %30 pay verme anlaşması var ve Beşiktaş bu maddeyi ortadan kaldırmak için uğraşıyor.

Oğuzhan'la her konuda anlaşılmasına rağmen açıklama yapılmamasının sebebi bu. Arsenal konusu çözülünce Oğuzhan'la yeni sözleşme yapılacak.