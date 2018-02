Suçlu hakemler ve teknik direktörler!

Döndük yine önümüze...

Artık kulüpleri yönetenlerin şapkalarını önlerine koymaları lazım. Tek bir şeye dikkat çekeceğim. Bayern Münih'in altyapıya yaptığı yatırım yıllık tam 70 milyon euro. Alman kulübü tecrübelilerle yetenekli gençleri öyle bir kaynaştırmış ki; biz bu doğru yolu niçin bulamıyoruz?

Yönetenler hiç mi ders almıyor, hiç mi araştırmıyor?

Şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem Cünyet Çakır'a Allah kolaylık versin. En sonunda Galatasaray'ın çiçeği burnundaki başkanı topa girdi ve "MHK Başkanı Fanatik Fenerbahçeli biri olsun" dedi.

Her yenilen takımın yetkilileri aylardır yalnız hakemleri hedef alıyor. Önce bütün hücumlar hakemlere, ardından teknik direktörlere...

Ligin ilk devresi sonunda 14 takım antrenörünü değiştirmiş. Alt liglerde de aynı düzen!

Kulüpleri batıranlar yine yerlerinde oturuyor.

Futbol Federasyonu'ndan en ufak bir girişim yok. Taraftarlar da böyle eğitiliyor. Tek arzuları yeni bir transfer! Bayern Münih-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı takımda sadece bir Türk futbolcu var ve yaş ortalaması da 30'un üstü. İnanılmaz bir savurganlık yıllardır devam ediyor.

Ama suçlu hakemler ve teknik direktörler!



Güneş balçıkla sıvanmaz

Beşiktaş, Avrupa'da üç yıldır başarılı sonuçlar alıyor. Ama en sonunda kayaya çarptı.

B.Münih ile Beşiktaş arasında hem ekonomik hem de futbol kalitesi olarak çok büyük fark var. Vida çok erken oyundan atılmasaydı bir mucize olur muydu, belki de olurdu ama bu bile aradaki uçurumu anlamaya yetmez.

Ama maçtan önce Çarşı ile Bayern Münih taraftar temsilcilerinin birlikte yemekte buluşması çok güzeldi. 75 bin kapasiteli Allianz Arena'da 5-6 bin Türk taraftarı centilmence Almanlarla beraber maçı izledi. O zaman neden Türk seyircisine yasak var? Böyle bir maç kaç defa oynanır?

Beşiktaşlı taraftarlar 10 bin kişi olsaydı da bayraklarla, flamalarla deplasman tribününde karşılaşmayı izleselerdi fena mı olurdu? Ben inanıyorum ki, Beşiktaş seyircisi hiç bir hadisenin içinde olmazdı.

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes'in Şenol Güneş için söyledikleri övgü dolu sözler umarım farklı bir yenilgi sonrası Güneş'i yerden yere vurunlara ders olur. Biz değerlerimizi göklere çıkarıyoruz, sonra da onların yere çakılması için gayret gösteriyoruz.

Sevgili Beşiktaşlılar..

Bakın; bu çok hassas bir konu... Şenol Güneş'i huzursuz etmeyin!

Oyuna gelmeyin!

İnanın bana Güneş'ten sonra büyük bir kaos yaşanır. Beşiktaş'ın ekonomik olarak çok büyük problemleri var.

Bu problemlerin içinde hem Şampiyonlar Ligi'nde mart ayını göreceksin hem de de Süper Lig'de üst üstte iki şampiyonluğun ardından üçüncü sezonda da en büyük adaylarından biri olacaksın. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Çok büyük ücretlerle transfer edilen kariyerleri bitmiş futbolcular ve kulübe hiçbir faydası olmayan kiralık oyuncularla Şenol Güneş ancak bu kadarını yapabildi.

Lütfen sağduyu, lütfen sağduyu...



Derbi maç ne olur?

Müthiş bir Süper Lig sezonu yaşıyoruz.

Finişe giderken 4 takım da şampiyonlukta iddialı. Fenerbahçe son maçlarda çok başarılı sonuçlar almasına rağmen bence savunmasında çok büyük problemler var. Oynadığı futbolla hiç de öyle şampiyonluk için ümit vermiyor. Her ne kadar Beşiktaş da geçen iki sezondaki sergilediği iyi futbolunu ortaya koyamasa da kadro zenginliğiyle Fenerbahçe'nin bir tık önünde İki takım pazar günü şampiyonluk iddiasındaki en önemli derbiye çıkacak.

Bence yenilen şampiyonluktan epey uzaklaşacak.

Tabii ki Beşiktaş'ın en büyük artısı takımına her zaman çok büyük destek olan taraftarı. Bu taraftar öyle bir taraftar ki; farklı yenilgiden sonra takımını havalimanında karşılayan taraftar. Tabii ki moral bozukluğu ve yorgunluk Beşiktaş için dezavantaj gibi gözükse de kısa bir zamanda futbolumuzun ordinaryüsü Şenol Güneş takımını en iyi şekilde motive edecek. Derbi maçlar her zaman üç neticeli maçlardır, ne olacağı belli olmaz.

Dileğim; centilmence bir maç olsun ve hakem iyi yönetsin; ki maçtan sonra tartışma olmasın! Çünkü bilhassa televizyonlardaki hakem yorumcuları her zaman bir kaos bekliyor.