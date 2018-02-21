Neredesin Oğuzhan!

Bayern Münih, Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Özellikle savunmanın göbeğine yüksek toplarla geldiler.



Doğrusunu söylemek gerekirse özellikle atak organizasyonlarındaki varyasyonları onların ne kadar kaliteli takım olduklarını gösterdi.

Açık ve net Bayern şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden biri...

Konyaspor maçı sonrası gazetem Fotomaç'ta Vida'nın saatli bomba olduğunu, Tosic'in neden forma giymediğini sormuştum.

Dün maçın hemen başında Hırvat futbolcunun Atiba ile yaptığı hata çok pahalıya patladı.

Vida'nin 16. dakikasında kırmızı kart görmesinin ardından Bayern akın akın gelirken siyah-beyazlı takım arkaya yaslanmak zorunda kaldı. Maalesef bir transfer Beşiktaş'a nasıl zarar verir onu izliyoruz.



Skor kötü ama...

Dün sahada 74 dakika 10 kişi mücadele eden bütün takımı alınlarından öpmek istiyorum. Böylesine bir takım karşısında ellerinden geleni yaptılar.

Tabii özellikle Pepe'den bahsetmek gerekir. Fabri de hakkını verelim.

İspanyol kaleci birçok pozisyonda başarılıydı.

Dünkü maçı izlerken aklıma o yere göğe sığdıramadığımız Oğuzhan geldi. Yedek kulübesinde oturuyordu.

Belli ki yine formsuz, ısınmaya bile çıkmadı. Oğuzhan kardeş; böylesine vitrin olabilecek maçta oynamayacaksan hangi maçta oynayacaksın çok merak ediyorum.

Hakem Ovidiu Hategan 90 dakika boyunca tüm takdir haklarını ev sahibi ekibine çaldı. Bir de Rumenleri kendimize yakın buluruz.

Ayıp ettin ettin Hategan!

Tam destek zamanı

Dünkü maçtan önce Çarşı ile Bayernli taraftarların buluşması çok güzeldi. Nasıl bir yasaksa dünkü maçta 10 bine yakın Beşiktaşlı vardı.

Madem yasak böyle deliniyor o zaman neden Beşiktaş yönetimi Türkiye'den kimsenin maça gitmesine izin vermiyor, anlamak mümkün değil!

Hafta sonunda Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile final niteliğinde derbi mücadelesi var.

Beşiktaş hala Türkiye'nin en iyi takımı... Beşiktaş bu derbiyi kazanırsa şampiyonluğun da yine 1 numaralı adayı olur. O zaman takıma tam destek zamanı.