Beşiktaş şov

Beşiktaş için zorlu 8 maçlık maraton dün başladı. Kartal dün güle oynaya kazandı. Dünkü maçta Beşiktaş'la Karabükspor arasında sıklet farkı vardı.

Kara Kartal dün hafif sıklet rakibi karşısında 10-0'lık rekorunu kırabilirdi ama Beşiktaşlı futbolcular neler kaçırdı neler....

Beşiktaş dün çok iştahlı oynadı. Tıpkı geçen iki sezonki gibiydi şampiyon...

Bu futbol arzusu Beşiktaş'a gönül verenleri de mutlu etti, umutlandırdı.

Siyah-beyazlı takım; Vodafone Arena'da idman maçı yaparken zorlu maçlar öncesi moral kazandı. Kartal takım olarak dün dört dörtlüktü.

Babel ve Quaresma vitesi artırdıklarında tribünler ayağa kalkarken özellikle Gökhan Gönül ve Oğuzhan attıkları nefis paslarla eski günlerdeki gibilerdi. Nefis koşular ve nefis paslarla gözümüzün pasını sildiler.

Özellikle Medel sanki arkasına lokomotif takmış gibiydi.



Golcü Vagner Love

Yine yazmadan edemeyeceğim.

Negredo; nefis paslar, bu kadar güçsüz bir rakip karşısında kaçırdığı gollerle ister istemez yine hayal kırıklığı yaşattı.

Maalesef sezon başından bu yana İspanyol futbolcunun patlama yapmasını bekliyoruz.

Negredo kardeş dünkü maçı boş geçirirsen hangi maçta gol atacaksın çok merak ediyorum.

Love yeni gelmesine rağmen siyahbeyazlı takıma alıştı bile... Geçen hafta da yazdım bu haftada not edelim; takımın artık 1 numaralı golcüsü Vagner Love'dır. Brezilyalı yıldız dün attığı iki golle formayı artık kolay kolay bırakmaz.

Özetle, Beşiktaş dün yine Türkiye'ye gücünü gösterdi ve rakiplerine gözdağı verdi. Karabükspor ise düşmeyi beklerken belli ki gelecek sezonun hazırlığını yapıyor.

Yeni başkan menajerlere kaptırılan milyon dolarla yüzünden kulübün batma noktasında olduğunu sürekli vurguluyor.

Gerçekten Karabükspor ve Türkiye'de yüzlerce kulübün düştüğü bu kötü duruma çok üzülüyorum. yazık çok yazık...