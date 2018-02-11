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    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    şov

    için zorlu 8 maçlık maraton dün başladı. dün güle oynaya kazandı. Dünkü maçta Beşiktaş'la arasında sıklet farkı vardı.
    Kara Kartal dün hafif sıklet rakibi karşısında 10-0'lık rekorunu kırabilirdi ama Beşiktaşlı futbolcular neler kaçırdı neler....
    Beşiktaş dün çok iştahlı oynadı. Tıpkı geçen iki sezonki gibiydi şampiyon...
    Bu futbol arzusu Beşiktaş'a gönül verenleri de mutlu etti, umutlandırdı.
    Siyah-beyazlı takım; 'da idman maçı yaparken zorlu maçlar öncesi moral kazandı. Kartal takım olarak dün dört dörtlüktü.
    Babel ve Quaresma vitesi artırdıklarında tribünler ayağa kalkarken özellikle ve Oğuzhan attıkları nefis paslarla eski günlerdeki gibilerdi. Nefis koşular ve nefis paslarla gözümüzün pasını sildiler.
    Özellikle Medel sanki arkasına lokomotif takmış gibiydi.

    Golcü Vagner Love
    Yine yazmadan edemeyeceğim.
    ; nefis paslar, bu kadar güçsüz bir rakip karşısında kaçırdığı gollerle ister istemez yine hayal kırıklığı yaşattı.
    Maalesef sezon başından bu yana İspanyol futbolcunun patlama yapmasını bekliyoruz.
    Negredo kardeş dünkü maçı boş geçirirsen hangi maçta gol atacaksın çok merak ediyorum.
    Love yeni gelmesine rağmen siyahbeyazlı takıma alıştı bile... Geçen hafta da yazdım bu haftada not edelim; takımın artık 1 numaralı golcüsü 'dır. Brezilyalı yıldız dün attığı iki golle formayı artık kolay kolay bırakmaz.
    Özetle, Beşiktaş dün yine 'ye gücünü gösterdi ve rakiplerine gözdağı verdi. Karabükspor ise düşmeyi beklerken belli ki gelecek sezonun hazırlığını yapıyor.
    Yeni başkan menajerlere kaptırılan milyon dolarla yüzünden kulübün batma noktasında olduğunu sürekli vurguluyor.
    Gerçekten Karabükspor ve Türkiye'de yüzlerce kulübün düştüğü bu kötü duruma çok üzülüyorum. yazık çok yazık...

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