Kupa Kartalı

Beşiktaş dün güle oynaya turu geçti. Mustafa Pektemek'in attığı gol sonrası Kartal kupada yarı finaldeydi. Ardından oynanan 65 dakika zaten formaliteydi.

İlk sözüm Mustafa Pektemek'e...

Evlat, son haftalardaki forma savaşına şapka çıkarıyorum.

Dün yine klas bir gol attın ki eminim; artık o Şenol Güneş'in başarı planları arasında yer alacaksın.

Zaten o şanssız sakatlıkları yaşamasaydı Mustafa bugün Beşiktaş'ın 1 numaralı golcüsüydü. Devam Mustafa devam...

Beşiktaş'ta dün tecrübeli isimler klaslarını konuşturdu. Bunlardan biri Medel'di. Şilili futbolcu sahanın her yerindeydi. Enerjisine hayran kaldım.

Ryan Babel ise üstün performansıyla takım için ne kadar önemli bir yıldız olduğunu bir kez daha gösterdi.

Her zaman göreve hazır olan Necip ise her zamanki Beşiktaş'ın savaşan gücüydü. Tolga da kalesinde güven verdi.



Neredesin Tosic

Tabii Beşiktaş'ın dün aksayan yönleri de vardı. Belki bu m aç ölçü olmaz ama yeni transfer Vida sağ tarafta çok sırıttı. Hırvat oyuncu o kadar aksadı ki Pepe bile zaman zaman ondan olumsuz etkilendi.

Dün Vida'yı izlerken "Çabuk gel Tosic bekletme" demekten kendimi alamadım.

Lens kaçırdığı gollerle Şenol Güneş'i bile sinirlendirdi. Bu kadar golü Pektemek kaçırsa sosyal medyada yer yerinden oynardı.

Vagner Love zaman zaman klasını gösterirken hala alışma sürecinde olduğunu gösterdi.

Sahanın en iyi simlerinden biri de Gençlerbirliği'nden Aydın Karabulut'tu.

Yıllar önce onu Hertha Berlin'den Beşiktaş'a transfer etmiştim.

O Beşiktaş'tan sonra gidip gidip Gençlerbirliği'ne geldi. Bu kadar yetenekli bir ismin hak ettiği yere gelememesi beni çok üzüyor.

Hakem Özgür Yankaya'nın ayağı kayıp yere düşen Necip Uysal'ı oyundan atması gülünçtü. Ne yazılır, ne söylenir inanın bilemiyorum.

Unutmadan... Türkiye'nin en güzel giyinen teknik direktörü rakipsiz Şenol Güneş...

Usta teknik adam dün de saha kenarında ışıl ışıl parlıyordu.