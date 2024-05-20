Mourinho Kartal

BU sezon Galatasaray'ı hiç bu kadar kötü oynarken görmemiştim. Maçtan önce Mert Hakan'ın çıkardığı gergin havanın tuzağına düştü Galatasaray! O muhteşem taraftar da haftalardır makine gibi oynayan Galatasaray da bir anda o kadar gerildi ki… Fenerbahçe'nin istediği tam da buydu… Fenerbahçe, maçın başından sonuna kadar Galatasaray'a futbol oynatmadı. Muazzam savaştılar. Adım attırmadılar Galatasaraylı oyunculara… Düşünün ki Livakovic hiç yere yatmadı, en kolay maçını oynadı. Hatta 21. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen hiç oyundan düşmedi İsmail Kartal'ın öğrencileri… Her oyuncu iki kişilik mücadele etti sahada. Galatasaray golü bulamadıkça gerildi de gerildi… Kenar yönetimi de bu gerginlikle mücadele edemedi. İlk yarıda Galatasaray, rakip kaleye isabetli şut atamadı, korner bile kullanamadı. Hem de Fenerbahçe 10 kişi kalmışken… H H H

İsmail Kartal'ı tebrik etmek lazım. Sezon sonunda gönderileceğini bilmesine rağmen takımını o kadar iyi hazırlamış ki… Dersine o kadar iyi çalışmış ki… Mourinho seslerinin gölgesinde 'gecenin şövalyesi' oldu İsmail Kartal… A Spor'daki yayınlarımda hep şunu söyledim. Gazetemde de yazdım… 'Galatasaray'daki seçim atmosferi, Erden Timur var mı, yok mu soruları şampiyonluğa koşan Galatasaray'ı saha dışına çıkarıyor. Motivasyonu bozuluyor takımın' diye… Bir anda Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray oldu.

Oyuncuların motivasyonu adeta tuzla buz oldu. Dünkü sonuç, bunun en büyük göstergesi… Hatta tribünler bile Galatasaray'ı ateşleyemedi.



Dünkü maçta Galatasaray'a 1 puan yeterken, 'kazanamıyorsan, kaybetme' anlayışına dönmeliydi Okan Buruk! Çünkü 1 puan yetiyordu Galatasaray'a.

Galatasaray dün ne savunma yapabildi, ne de hücum!

Okan Buruk, bu stresli havayı iyi yönetemedi. İcardi iki haftadır sahada yok! Neden böyle? Galatasaray'da ilk kez iyi oynayan futbolcu yoktu sahada.

Muslera'nın amatörce hatası, Köhn'ün Çağlar'a ikramı… Derbide felakete sürükledi Galatasaray'ı.



Şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek. Konyaspor karşısında Galatasaray'a 1 puan yetiyor şampiyonluk için… Son hafta Galatasaray o bir puanı alır ve şampiyonluğunu ilan eder. Ama Fenerbahçe, şansını son haftaya taşıdı. Büyük bir zafer elde etti Fenerbahçe! Bu statta, bu atmosferde Galatasaray'ı yendiler.

Suda ateş yaktılar adeta.

Bence Fenerbahçe hiç hoca aramasın! Çünkü Mourinho da gelse, İsmail Kartal kadar puan toplayamaz!