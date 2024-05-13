Futbol ressamları

Süper Lig'in sonu yaklaşırken gaza basan bir Trabzonspor izlemeye başladık. İstanbulspor karşısında çok rahat kazandılar. Paul Onuachu, 67 saniyede 2 gol atarak, ekran başında maçı izleyen tüm Trabzonsporlulara "Ah Afrika Uluslar Kupası olmasaydı, ah sonrasında kolun kırılmasaydı da leblebi gibi gollerini sıralasaydın be Onuachu!' demekten kendilerini alamadılar.

Gerçekten de öyle. Bu 2.01 boyundaki dev adam, tam bir gol sihirbazı. Yerden-havadan topu gördü mü kaleye yapıştırıyor! Sezon boyu istikrarlı bir şekilde forma giyebilseydi belki de zirve yarışının içinde olan bir Trabzonspor izlerdik. Onuachu-Vişça uyumu da Trabzonspor'u Fırtına'ya dönüştürüyor! Onuachu Süper Lig'de 14. golünü atarken; Vişça da 10. asistini yaptı. Bu asislerden 7'sini Onuachu'ya yaptı Boşnak sağ kanat.

Trabzonspor, İstanbulspor karşısında 7. dakikada farkı yakaladıktan sonra sayısız gol pozisyonuna girdi. Bordo-mavililer, ikinci yarıya da golle başladılar. Maçın yıldızlarından Vişça'nın harika asistini müthiş bir vuruşla ağlara gönderdi Meunier. Maçta yıldızlaşan Onuachu ve Vişça, Akyazı'yı giydikleri formanın rengine boyadı adeta… Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor, Süper Lig'de de hedeflediği gibi üçüncü sıradaki yerini korudu.

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