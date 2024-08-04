'Şampiyon kadro duruyor!' Kara Kartal uçuyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlarının 'transferler nerede kaldı?' isyanına 'Şampiyon kadro duruyor. Kadromuzu koruduk' cevabını verdi durdu... Ama o iş öyle değil! Futbol heyecan işi… Yenilenmezsen, güçlenmezsen yerinde sayarsın! Yenilirsin, kaybedersin! Şampiyon kadro duruyor ama dünkü Süper Kupa maçında sahada tel tel dökülen, heyecanını yitirmiş bir Galatasaray izledik. Sen önce eksik mevkilere yıldız isimler alacaksın. Okan hoca 'sağ bek' istedi. Geç aldın. Dün sakat olduğu için de oynayamadı. Okan Buruk, 1.5 yıldır orta sahaya yama yaptı durdu! Orta saha transferini de Süper Kupa sonrasına bıraktın!

Beşiktaş ise Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi iki dünya starını transfer etti. Bu iki oyuncu, dünkü maçta Galatasaray'ın adeta canına okudu. Bronckhorst, dersine çok iyi çalışmış. Beşiktaş maça adeta Ciro İmmobile'nin golü ile başladıktan sonra savunmasını orta sahaya yakın kurup, çizgi defans anlayışına geçti. Bu akıllı taktik, İcardi ve Kerem ile gelen gollerin ofsayta takılmasına neden oldu. Al Musrati ve Gedson Fernandes adeta iki kişilik oynayarak, Galatasaray'ın orta sahada top yapmasına, oyun kurmasına engel oldu. Galatasaray'ın bütün pas bağlantılarını kesti bu ikili.

Geldiği günden beri eleştirilen Svensson maça damgasını vurdu. İlk golün asistini yapan Svensson, ikinci golün de altına imzasını attı. Duran topları çok iyi kullanan Rafa Silva, ikinci golün de mimarı oldu. Rafa Silva zaman zaman çizgiye yakın oynadı. İmmobile ve Rafa Silva ikilisi, Galatasaray'ın hem orta sahasını dağıttı, hem de savunmasını çok zorladı. Beşiktaş'ın ilk golünde Nelsson o kadar büyük hata yaptı ki… Hem topla ıska geçti, hem de dengesini kaybetti. Neden, çünkü hazır değil. Yetmiyormuş gibi 86'da takımını da 10 kişi bıraktı Nelsson! Abdülkerim Bardakcı çok ağırlaşmış. Dönmekte zorlanıyor. Dün bir de acemice hamlesi ile penaltıya sebep oldu. Köhn'ün nesini çok beğeniyor Okan hoca onu da anlamış değilim. Teklif gelmesine rağmen satılmasına izin vermemiş! Dün Köhn'ün performansını beğenen var mı çok merak ettim.

Galatasaray İcardi'yi topla buluşturamadı. Buluşturamazsan nasıl gol atacaksın! Galatasaray sezona hiç hazır değil. Her mevkisinde problem var! Okan hocanın işi bu sezon çok zor! Galatasaray'ın bek ve 10 numara takviyelerine ihtiyacı var! Taraftar '10 numara' diye bağırıyor! Mertens'in dünkü hali ortada! Dünkü derbide Ciro İmmobile sahanın en iyisiydi. Attığı 2 golün dışında olağanüstü bir futbol ortaya koydu. Rafa Silva ise Beşiktaş'ı bir maestro gibi yönetti, asistse asist, gol ise gol. Her şey var bu adamda! Onun adı RAFA SİLVA!

Son Şampiyon, Beşiktaş'a 5-0 yenildi. Çalışan kazanır! Beşiktaş, çok kötü geçen bir sezonu iki büyük kupa ile kapatmasını bildi. Siz bakmayın puan farkına! Fark ortada! Dün Beşiktaş, Galatasaray karşısında 90 dakika çok üstün bir futbol ortaya koydu. Hiç zorlanmadan Süper Kupa Şampiyonu oldu! Beşiktaş 'Ben lige hazırım ve şampiyonluğun en güçlü adayıyım' mesajını da verdi! İki kupalı Şampiyon Beşiktaş! Tebrikler Beşiktaş!