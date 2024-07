Montella böyle istedi

EURO 2024'te turnuvanın favori takımları futbol olarak tel tel dökülürken; A Milli Takımımız'ın tahrip gücü yüksek futbolu ile gurur duyduk. Önce turnuvanın gizli favorisi Avusturya'yı yere serdik. Dün de bir futbol ekolü olan Hollanda karşısında ilk yarıda futbol resitali sunduk.

Harika bir golle öne geçtik. Avrupa Şampiyonları ve Dünya Kupaları hep bir yıldız çıkarır. Bu turnuvanın yıldızı ise saha şimdiden ARDA GÜLER oldu. Arda Güler, EURO 2024'e mührünü bastı.

Helal olsun sana Altın Çocuk!

Gürcistan maçında turnuvanın en güzel golünü atan Arda Güler, Avusturya maçında kornerden yaptığı iki asistten sonra dün de sahneye çıktı. Altın Çocuğumuz, Hollanda karşısında sağ ayağı ile asistini yaptı bu kez. Samet Akaydın da altın kafasıyla fileleri havalandırdı. Berlin Olimpiyat Stadı bayram yerine döndü.

Attığımız golde üç stoperimiz de ceza sahasındaydı. İşte cesur futbol diye ben buna derim. Belki santrforsuz oynuyoruz ama gizli golcülerimiz (stoperlerimiz) var ve rakibi bu taktikle avlıyoruz!

Arda Güler, ayağına aldığı her toptan sonra sahayı bir radar gibi tarıyor, rakibin adeta bir röntgenini çekiyor ve en zayıf noktasına topu atıyor. Hollanda'nın dün en çaresiz kaldığı anlar, Arda Güler'in topla buluştuğu anlardı.

İlk yarıda Hollanda'ya belki fazla şut şansı verdik ama kalemize gelen şutlar, karavana ve yüreğimizi ağzımıza getiren vuruşlar değildi.

İlk yarıda kalecimiz Mert Günok'a iş bile düşmedi, varın gerisini siz düşünün!

Hollanda, ikinci yarıda Weghorts oyuna girdikten sonra havadan ortalarla kalemizde etkili olmaya çalıştı. 56'da 'altın ayak' Arda Güler'in uzun menzilli serbest vuruşunda top yan direğe çarparak dışarı gitti. O nasıl bir vuruştu öyle!

Büyüksün Çocuk!

'Rüzgarın oğlu' Barış Alper Yılmaz, Van Dijk'ı ezdi geçti her pozisyonda!

Her şey yolunda giderken, Hollanda duran toptan golü buldu.

Sonrasında Mert Müldür'ün kalemize attığı golle geriye düştük.

Çok baskı yedik ikinci yarıda.

Montella, oyuncu değişikliklerinde yine çok geç kaldı. Montella'nın maça Kenan'la başlaması yanlıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nu da oyuna geç aldı. Fransız hakem Clement Turpin, net penaltımızı es geçti.

Ayrıca rakibe vermediği net iki kırmızı kart var. Bütün takdir haklarını da Hollanda'dan yana kullandı. Belki kaybettik ama yürekli futbol oynadık. Hollanda'ya futbol olarak hiç boyun eğmedik!

Bireysel hatalardan ve Fransız hakem Turpin'in berbat yönetimi ile maçı kaybettik ve turnuvaya veda ettik. Ama EURO 2024'e Türk damgasını vurduk! Muhteşem taraftarlarımızla! Futbolumuzla...

Teşekkürler A Milli Takım! Bize yaşattığın o tarifsiz mutluluk için!