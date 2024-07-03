Çılgın Türkler tarih yazdı!

Avusturya'ya demir yumruk! Arda Güler ortalıyor; Merih Demiral atıyor... Arda Güler bir korner daha kullanıyor; Merih Demiral bir gol daha atıyor... Allahım çok büyüksün! Rüya gibi, masal gibi bir maç! Çılgın Türkler geri döndü! Bizim Çocuklar, Leipzig'de tarih yazdı! Destan yazdı! 2002 ruhu, 2008 ruhu geri döndü. Avusturya karşısında kusursuz bir maç oynadık. Maça golle başlamamız (57. saniyede) A Milli Takımımız'ın moral-motivasyonunu zirveye çıkarırken, Avusturya'nın bütün planlarını alt üst etti. İlk yarıda sadece 10 dakikalık bir bölümde baskı yedik. Ama rakibi kalemizden uzak tuttuk, şut attırmadık. Orta sahada İsmail Yüksek-Kaan Ayhan ikilisi hem dik durduk, hem de rakibe nefes aldırmadık. Defansımız kusursuz savaştı. Golümüzü atan Merih Demiral, belki de hayatının futbolunu oynadı.



Bu kadar kritik bir maçta, ilk yarıda kalecimiz Mert Günok'a iş bile düşmedi. Geçiş oyununu çok iyi icra ettik. Hatta maç genelinde karşı pres yaparak Avusturya'yı hataya zorladık. Oyunun boyunu daraltarak, Avusturya'nın taktiksel organizasyon şemalarını çöpe attık. Ferdi Kadıoğlu yine soldan rakibi canından bezdirici bindirmeler yaptı. İkili mücadelelerin hepsini kazandı. Barış Alper, sağdan jet hızıyla gittiğin pozisyonlarda rakibin adeta içinden geçti. Arda Güler duran topları çok iyi kullandı. Kornerden iki asist yaptı. A Milli Takımımız'ı bir maestro gibi yönetti. Leipzig'de harikaydık. Oyun disiplininden hiç kopmadık. Turnuvanın en kusursuz takımlarından bir olan Avusturya'ya ilk yarıda gol pozisyonu vermedik desek yeridir.



İkinci yarıda Mert Günok, Arnautovic'e gol şansı tanımadı, mucizevi bir kurtarışa imza attı. İkinci yarının başlarında çok baskı yedik ama bu dakikalarda yine iyi savunma yaptık. Sonrasında maçın yıldızı Merih Demiral sahne aldı ve şahane bir kafa golüyle farkı iyiye çıkardı. Sonrasında Avusturya'nın golü geldi. Merih Demiral müthiş hamleleri ile takımımızı ayakta tuttu. İsmail Yüksek çıktıktan sonra Avusturya kalemize daha rahat gelmeye başladı.