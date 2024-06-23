Ne yaptın montella!

Ne yaptın Montella! Portekiz'i iyi analiz edememişsin! Kadro tercihlerin de yanlıştı! Hayal kırıklığına uğrattın bizi Montella! Gürcistan maçını farklı kazandıktan sonra Fotomaç'taki yazımda ve A Spor'daki yorumlarımda 'Aman dikkat! Gürcistan'a çok pozisyon verdik. Savunmamız döküldü. Portekiz maçında bu hataları tekrarlarsak, affetmezler!' demiştim. Öyle de oldu zaten! Dünkü maçta Portekiz, savunma hatalarımızı affetmedi. İlk golde Ferdi Kadıoğlu'nun, ikinci golde Samet ve Altay'ın hataları vardı. Üçüncü golde tüm defansımız uyudu adeta.

Evet çok iyi bir kadromuz var. Ama çok iyi bir teknik direktörümüz yok maalesef! Milli Takım'da forma adaletinin olmadığını dün bir kez daha gördük. Bu takımda Semih Kılıçsoy neden oynatılmıyor! Sezonun en büyük çıkışını yapan, güçlü, kuvvetli, vuruş ustası bir forveti neden sahada yok! İnanılır gibi değil! Semih Kılıçsoy gibi bir oyuncu, dünyanın her takımında direkt oynar!

Milli Takım formasını sonuna kadar hak eden Abdülkadir Ömür'ü gönderen Montella, daha düne kadar Milli Takımımız'ın birinci kalecisi Uğurcan Çakır'a da sırtını dönmüş belli ki… Montella'nın Trabzonsporlu oyunculara karşı bir önyargısı mı var? Mert Günok'un sakat olduğu yerde, kaleyi Uğurcan korur. Koca bir sezonu yedek kulübesinde geçiren Altay Bayındır değil! Montella'nın Samet Akaydın sevdası dün bizi yaktı! Montella'nın Altay Bayındır tercihinin ne kadar yanlış olduğunu biz gördük, Montella göremedi.

Bu galibiyet ile Portekiz gruptan çıktı. 41 yaşındaki Pepe ile 39 yaşındaki Ronaldo'dan çıkaracağımız çok dersler var. Özellikle de genç oyuncularımızın! İşimiz son maça kaldı. Çekya ile oynayacağız. Bizden önceki maçta Gürcistan ve Çekya adeta bize çalıştı. Doğru kadro; doğru oyunla biz Çekya maçından zaferle ayrılır ve gruptan çıkarız. Bu arada Montella'nın da kadrosundaki cevherleri artık görmesi lazım. Yoksa tarih, Montella'yı affetmez!