Al-Musrati farkıyla

Muhteşem bir final oldu. İki takım taraftarı da olağanüstüydü. Beşiktaş'ı zafere taşıyan isim Al-Musrati oldu. İki kişilik değil üç kişilik futbol oynadı. Musrati, Salih ve Gedson'un bu kadar güçlü futboluna; Berat, Umut ve Bardhi ile mi karşılık vereceksiniz? Bu mümkün değildi. Olmadı da zaten. Abdullah Avcı, Onuachu'nun jeneriklik golünden sonra hemen skoru koruma taktiğini devreye soktu. Bu durum Beşiktaş'ı oyuna ortak etti. Oysa ikinci gol için için yüklense belki de kupa Trabzon'un olacaktı. Fountas ve Umut Güneş tel tel döküldü. Orsic neden alındı? Yakında bu kadar formsuz ve kalitesiz oyuncu varken Orsic bu maçta oynamayacak da hangi maçta oynayacak?

Trezeguet girdikten sonra Trabzonspor futbol oynamaya başladı. Abdullah Avcı, 2. yarıya Trezeguet ile neden başlamadı? Oysa Abdullah Avcı böyle finalleri çok iyi oynardı. Bu maçta Avcı da hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş sezonu kurtarma maçında harika bir futbol ortaya koydu. Musrati bu yüzden 12 milyon euro işte. Büyük oyuncular büyük oynar. Musrati de bunu yaptı. Beşiktaş hak ederek kupayı kazandı. Trabzonspor'un bu kadrosu, böylesine savaşan güçlü bir Beşiktaş karşısına son ana kadar savaştı. Ama bu finalde kalite kazandı. O kalitenin ismi de Al-Musrati idi.