AVCI FARKIYLA

ZiraatTürkiye Kupası final maçına 5 günlük bir süre olduğu için Abdullah Avcı, ideal kadrosu ile sahaya çıktı. Çünkü Avrupa Ligi'ne katılmak için lig üçüncülüğü çok önemliydi. Bordo-mavililer, ilk yarıda kontrollü oyunu tercih ettiler. Denswil'in, Berkay'ın kaleye giden topunu çıkardığı andaki hamlesi muazzamdı. İlk yarının uzatma anlarında Trabzonspor'un golü geldi. Fırtına'nın muhteşem üçlüsü, yine farkını ortaya koydu. Vişça'nın, Meunier'e süper pası ve Belçikalı yıldızın Onuachu'nun kafasına asisti derslikti. Onuachu da ligdeki 15. golünü attı. Ba ve Opoku, Onuachu'ya ilk yarıda sayısız faul yaptı. Hakem kart bile çıkarmadı. Hüseyin Ba'nın ikinci yarıdaki hareketine sonunda sarı kart çıktı bu arada. Ligin ilk yarısındaki Başakşehir maçında aldığı darbe ile kolu kırılmıştı Onuachu'nun! Dün Onuachu şanslı gününde olmasaydı yine sakatlanabilirdi. Hakem Kaan Numanoğlu bu sertliklere göz yumdu.

İkinci yarıda çok daha iyi futbol oynayan bir Trabzonspor izledik. İyi paslaştılar, hızlı oynadılar. 76'da karşı karşıya pozisyonda Fountas'ın kaçırdığı bir gol var ki... Meunier, Vişçca, Bardhi, Onuachu ve Denswil harika bir maç çıkardı. Kupa finali öncesinde büyük moral depoladı Trabzonspor! Ligi üçüncü bitirmeyi de garantiledi bordo-mavililer! Kupa Şampiyonluğu da gelirse, başarılı bir sezon olacak Trabzonspor adına! Abdullah Avcı'yı da tebrik etmek lazım. Bu takımla ligi üçüncü bitiriyor. 'Kupa Avcı'sı, perşembe günü bir tarih daha yazmaya çok yakın!