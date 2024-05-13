Oksijen taşıyan adam!

BARIŞ Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'a oksijen taşıyan bir atom karınca gibi… İşte o Barış Alper, dünkü maçta üstün yeteneğini sahada sollayan adam oldu.

Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golde kaptığı topla ışık hızında hareketlenip çizgiye indi ve Mertens'e 'al da at' dedi. Bu sezonun en güzel asistini yaptı Barış Alper Yılmaz!

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Galatasaray'da haftalardır tüm olasılıkların bittiği yerde Barış Alper Yılmaz başlıyor. Allah vergisi bir futbol ihtişamı var bu adamın!

Barış Alper Yılmaz, sezon boyu hırslı mücadelesi ile 'star etiketi' bastırdı sarı-kırmızılı yüreklere… Galatasaray stres içinde oynarken, Mertens ise 'can yelekleri bende, sakın panik yapmayın' havası ile oynadı.

Mertens yine golünü attı. Yine takımını bir orkestra şefi gibi yönetti.

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Galatasaray galibiyetlere ve zaferlere tutku ile bağlı, sımsıkı hem de… Sarı-kırmızılı futbolcuların gözlerini bağlasanız bile, yine o maçı kazanırlar.

Berkan Kutlu, Galatasaray'daki ilk lig golünü attı, hem de kalplerin güm güm attığı anlarda.

Böylesine değerli bir golün altında artık Berkan Kutlu imzası var… H H H

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir satranç maçı oynandı.

Kazanan Galatasaray oldu ama Karagümrük'ü de muazzam mücadelesi nedeniyle tebrik etmek lazım. Maç sonunda Olimpiyat'ta şampiyonluk şarkıları söylenirken, bitime iki maç kaldı. Taraflı tarafsız herkes artık bu işin adını koydu:

'Bitti bu iş! Galatasaray'ın 24.

Şampiyonluğu yüzde 99,99 oranında yüklendi…' Yüreklerin gönderine çoktan Galatasaray bayrakları çekildi bile...