Bu takımın kod adı: Şampiyon!

Aslanlar'ın başı yıldızlarda; ayakları samanyolunda… Koşun haber verin tarihe; Şampiyon Galatasaray! Galatasaray, dün Konya'da futbola acıkmış bir ihtirasla oynadı. Gözleri şampiyonluktan başka hiçbir sey görmüyordu sarı-kırmızılı futbolcuların! H H H

Galatasaray'ın strese girdiği maçın başlarında İcardi devreye girdi. Kral maça hükmetti. Zaten Fotomaç gazetesinin çarşamba günkü kapak haberinde dünkü maçta atacağı golleri ve getireceği şampiyonluğu işaret etmişti İcardi! Fotomaç, günler öncesinden belki de sezonun haberciliğini yaptı. Hiç mütevazı olmayacağım. Çünkü yılın haberciliği ve gazeteciliğini yaptık. 'ŞAMPİYONLUK GOLÜ BENDEN' diyordu Fotomaç aracılığı ile İCARDİ! Biz de Fotomaç'tan 35 milyon Galatasaray taraftarına bu müjdeyi vermiştik.

Şu bir gerçek ki, futbolda tüm olasılıkların bittiği yerde İcardi başlıyor… İcardi, Konya'da geceyi giydiği formanın rengine boyadı. Galatasaray üst üste goller kaçırıyor; diğer tarafta Fenerbahçe farka koşuyordu… İşte o anlarda takım arkadaşlarına adeta böyle seslendi İcardi: 'Can yelekleri bende, sakın panik yapmayın!'

İcardi, karşısındaki Konyasporlu defans oyuncularını incitmemeye çalışırken, kaleci Slowik'e 'Kusura bakma, bu golleri atmak zorundayım' diyordu adeta. İcardi dün yine birbirinden sihirli goller attı. Ama topukla attığı gol sezonun en güzel gollerinden biri olarak futbol tarihimize geçti! Uzay takımı Galatasaray'ın uzaylı golcüsü, 24. şampiyonluğu getirdi Cimbom'a!

Bu sezon ligin şövalyesi Okan Buruk oldu! Pazar gecesi Galatasaraylı bir çocuk, gökyüzünden bir yıldızı yere indirip, Okan Buruk'un göğsüne rozet yaptı! Kaliteli teknik adamların kimliği, takımlarının başarı yolculuklarını da şekillendirir. Okan Buruk saha kenarındaki adamlık duruşunu, bilgi ve zerafeti ile de temsil etti. Bu şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Mertens, bir futbol beyfendisiydi sezon boyunca.

Gerektiğinde bütün takımı sırtında taşıdı golleri ve asistleriyle Mertens... Barış Alper Yılmaz, sihirli ayakları ile senfoni yazan bir futbol piyanisti gibiydi. Bu sezon Galatasaray'a hem oksijen taşıdı, hem de hayat verdi… Galatasaray, sezon boyunca liderliğin anahtarını kapının üzerinde bırakmayarak mutlu sona ulaştı. Tebrikler Galatasaray!