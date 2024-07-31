Kalite farkıyla...

İlk yarıda çok kötü bir Fenerbahçe vardı sahada.

Krunic Fenerbahçe'yi adeta 10 kişi bıraktı. Tel tel döküldü. Ayağındaki bütün topları rakibe kaptırdı. Mourinho nasıl 45 dakika sabretti Krunic'e anlam veremedim. Zaten 2. yarıya Krunic'in yerine Mert Hakan'ı oyuna alarak başladı Mourinho.

Yediğimiz golde Livakovic'in yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Çünkü top resmen 90'a gitti. Ama savunmada bu kadar oyuncumuz varken, bu golü nasıl yedik! İlk 45'te kaleyi bulan şutumuz yoktu. Ferdi'nin karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var ki... O pozisyon nasıl gol olmadı, inanılır gibi değil.

Livakovic'in ilk yarıda muazzam bir kurtarışı var. Bunu da unutmamak lazım.



Lugano'nun orta sahasında takımını bir maestro gibi yöneten 32 yaşındaki Doumbia adeta iki kişilik oynadı.

Lugano fizikli ve sert oynayan bir takım. İkili mücadelelerde hep ayakta kaldılar. Fenerbahçe, aradığı golü bir duran top organizasyonundan buldu.

Mert Hakan'ın ortasına iyi yükselen Dzeko, harika bir kafa vuruşu ile topu köşeden ağlara gönderdi. Bu gol Fenerbahçeli futbolcuları kendine getirirken, tribünlerin de rakibi baskı altına almasını sağladı. İkinci yarıda daha çok pozisyona giren, duran topları iyi kullanmaya başlayan bir Fenerbahçe izledik.



Maça izlerken, Tadic'in ve Ferdi'nin orijinal pozisyonlarında oynaması gerektiğini düşündüm. Tabii ki en iyisini Mourinho bilir ama oyuncuların da bir ezberi var.

Fenerbahçe'ye takımı yönetecek bir oyun lideri lazım. Fred de sakatlanıp çıkana kadar (31 dakika sahada kaldı) geçen yılki formundan çok uzak bir görüntü sergiledi. Ferdi ve Dzeko ise alkışı hak edecek bir futbol ortaya koydu.

Szymanski'nin galibiyet golü Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. Bu golü hazırlayan İrfan Can Kahveci- Tadic ortaklığı muazzamdı.



Fenerbahçe turu geçti ve Lille'in rakibi oldu. Fenerbahçe henüz hazır değil. Tam bir Mourinho takımı olabilmesi için 5-6 maça ihtiyacı var. Futbolda geçişler sancılı olur ve zaman alır. Bunun için Fenerbahçe taraftarının sabırlı olması ve takımını sonuna kadar desteklemesi gerekir. Lille karşısında çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum.

Tebrikler Fenerbahçe! Tebrikler Mourinho!