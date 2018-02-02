Transferler ve Hesaplar!

G.saray kongresinde büyük bir sürpriz yaşandı ve Sayın Mustafa Cengiz başkanlık koltuğuna oturdu.

Hemen hemen Türkiye'de tüm kulüplerde olduğu gibi Galatasaray'ın da ekonomisi bir facia. En iyi futbolcusu Ndiaye'yi mecbur kaldı sattı.

Yeni başkan, uluslararası iki mali denetim şirketine kulübün daha önce yaptığı tüm transfer ve yapılan harcamalarının mercek altına alınması talimatıyla ilk icraatına imza attı. Temennim, bu milat olur ve tüm kulüplere yayılır.

Sinan Vardar yıllardır söylüyor; tüm profesyonel kulüplerimizin 20 yıllık hesapları mutlaka incelenmeli.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu da"Hepimiz kirlenmiş durumdayız.

Ben dahil, tüm kulüp yöneticilerin şahsi hesapları incelensin" diye isyan etti.

Naçizhane ben de içinde bulunduğum yönetimi ibra etmeyip, kulübün hesaplarının incelenmesi için Beşiktaş Divan Başkanlığı ve Denetleme Kurulu'na dilekçe vermiştim. Ama kapı duvar! İki önemli kuruldan gelen cevap; "Bizim yetkimizde değil, bu müracaatı yönetim kuruluna yapın" oldu!

Peki ne oldu? Yıldırım Demirören'den sonra gelen yönetim kurulu; önceki dönemi Ernst&Young denetim kuruluyla mercek altına aldı.

Ama çok enteresan, 6 yıldır bu rapor açıklanmadı.

Malatya'da eski başkan ve yöneticiler için hapis kararı alındı. Samsunspor, Eskişehirspor, Manisa, Karşıyaka'da ve birçok kulüpte durum perişan. Olan takımına, takımlara gönül vermiş cefakar taraftara oluyor.

ARTIK LÜTFEN, AMA

LÜTFEN KULÜPLER

YASASI MECLİSTEN

ÇIKSIN.



Roma ve Cengiz

Geçtiğimiz hafta dünyada en sevdiğim şehir olan Roma'daydım. Sevgili eşim Tülin ile de evliliğimizin 45. yılını Aşk Çeşmesi'ne para atarak kutladık.

Bir turizmci olarak en çok ziyaret ettiğim şehir olan Roma'da harika yemekler yerken, havanın da yaz günlerini aratmayacak bir sıcaklıkta olmasıyla harika bir 3 gün geçirdik. Roma'da çok sevdiğim dostlarım var. Ayrıca Roma'da forma giyen ve bu yıl İtalya'da yılın genç futbolcusu seçilen sevgili kardeşim Cengiz Ünder'le harika bir akşam yemeği yemek de büyük keyifti. Gazetem Fotomaç'ta, Cengiz için taa Buca'nın altyapısında oynarken bile çok yazılar yazmıştım. Pırıl pırıl genç ve gerçek profesyonel olma ilerleyen Cengiz'le gurur duydum. Önümüzdeki hafta Cengiz'le yaptığım sohbeti sizlere geniş çapta aktaracağım.



Tebrikler Mehmet Sepil

Göztepe, son 1 yıldır harikalar yaratan golcü futbolcusu Jahovic'i Konyaspor'a sattı.

Bu transferden sarı-kırmızılı kulübün kasasına tam 1 milyon 500 bin euro girdi.

Çünkü bu futbolcu sözleşmesinin iki katını istiyordu.

İki ay evvel İzmir'de Futbol Adamları Derneği toplantısında Göztepe Kulübü'nün Başkanı Sayın Mehmet Sepil'le uzun uzadıya sohbet etmiştik. O da Türk futbolunun ekonomisinin bir faciaya gittiğini ve başkan olduğundan bu yana Göztepe'ye büyük bir mali kaynak sunduğunu vurgulamıştı.

Sepil, bundan sonraki icraatlarında sarı-kırmızılı kulübün ekonomisi için hiçbir zaman savurganlık yapmak istemediğini söylemişti.

Göztepe Başkanı; uzun zamandır takip ettiğim ve Beşiktaş'a gelmesini çok istediğim Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki Atakan Kesgin'i 800 bin TL'ye Göztepe'ye aldı. Kendisini can-ı gönülden kutluyorum. Göztepe geleceğin yıldızı bir futbolcuya yatırım yaparken, bu transferle de çok zor durumda olan Bucaspor nefes aldı. Her yönüyle Mehmet Sepil doğru işler yapıyor.

Tebrikler...