Rüya ve kabus

Beşiktaş maça büyük bir iştahla başladı. Bu sezon futbol iştahını eleştirdiğim Beşiktaşlı futbolcuların dün ilk 45 dakikadaki kazanma azmini beğendim.

Quaresma maça öyle bir süratle başladı ki bir anda 5. vitese taktı.

Q7 ilk yarıda Talisca'ya iki nefis gol asisti yaparken her topu aldığında tribünleri ayağa kaldırdı.

Talisca iki kafa golü atarken yine klasını gösterdi. Brezilyalı futbolcu son iki haftada 4 gol kaydederken bu takım içinde ne kadar önemli bir güç olduğunu gösterdi. Talisca'nın sakatlandıktan sonra seke seke oyuna devam etmek istemesi iki gol atmasından da anlamlıydı.

Beşiktaş 4 forvetle oynarken Medel tercihiyle Kasımpaşaspor'un sürpriz kontrataklarına izin vermedi.

Medel özellikle 2. golden önce rakip atağı durdurdu ardından gol atağını başlatan oldu.

Beşiktaş için ilk yarı rüya gibiydi.

Takım saat gibi işliyordu.



Kabusa döndü...

İkinci devrede ise ibre terse döndü.

O tıkır tıkır saat gibi işleyen Beşiktaş gitti yerine sahada ne yaptığını bilmeyen bir takım geldi.

Çok beğendiğim teknik adam Kemal Özdeş'in atletik Kasımpaşa'sı baskılı bir futbol ortaya koydu.

İkinci yarıda konuk ekip müthiş kondisyonuyla Beşiktaş'a ecel terleri döktürdü. Fabri kalesinde devleşmese yandı gülüm keten helva olacaktı!

O ilk yarıda öve bitiremediğimiz Quaresma ikinci devre yokları oynadı.

Beşiktaş'ın orta sahasının bu kadar dağılması çok şaşırtıcıydı. 2-0 önde bir takımın bu kadar düşüşü endişe verici.

Kasımpaşa'nın attığı goldeki savunma hatası da "Eyvah eyvah" dedirtti. Ah unutmadan oyunda kaldığı 70 dakikada Negredo yine yokları oynadı.

Ve tabii dün akşamki maçla ilgili muhteşem taraftardan bahsetmezsek ayıp olur.

Soğuk bir kış günü hem de taraftarların maça gelmediği söylenen cuma günü tribünleri tıklım tıklım doldurarak dünkü galibiyetin en önemli unsuru oldular. Hakem Hüseyin Göcek dün sıfır hata ile maç yönetti. Ligler bu hakemlerle bitecek.