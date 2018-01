Golcü şart

Bu yazıyı kaleme aldığım ana kadar Beşiktaş forvet transferini henüz gerçekleştirmemişti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçı sonrası yazımda; Beşiktaş'ın bir an önce forvet transferini bitirmesi gerektiğini üstüne basa basa belirttim. Forvet transferi Beşiktaş'ın şu anda olmazsa olmazı...

Açık ve net görüntü şu;

Beşiktaş Cenk Tosun'u çok arar. Çünkü Negredo, Beşiktaş'ın bu futbol şablonunda çok faydalı olamaz. İspanyol futbolcunun kalitesine ve kariyerine lafım yok ama son vuruşları çok etkili değil, gol atmaktan çok attırmaya odaklı. Hava toplarında etkili değil ve en önemlisi Türkiye gibi futbolun sert oynandığı bir yerde bir hayli yumuşak futbol yapısına sahip. Eğer Beşiktaş çift forvet oynasaydı işte o zaman Negredo bu takım için vazgeçilmez isimlerden biri olabilirdi. Ama İspanyol forvet şu an itibariyle olsa olsa iyi bir yedek olabilir.

Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun'un gitmesinin ardından 3 haftadır golcü arıyor. Belli ki transferi yönetenlerin B planı yokmuş! Transfer gündemine baktığımızda; Vagner Love, Samuel Eto'o en çok koşulan isimler... Son günlerde ağırlıklı isim Vagner Love...

Sadece Beşiktaş değil, bu iki futbolcu için başta Galatasaray olmak üzere Türkiye'de birçok kulübün ismi geçiyor.

İki futbolcuya da saygım var ama Vagner Love 33, Samuel Eto'o 37 yaşına geldiği düşünülürse vay Türk Futbolunun haline! Dünyanın dört bir yanına scoutlar gönder, yöneticiler ve yakın dostlarla kulübün kasasından özel uçaklarla golcü ara ve transferin bitmesine 5 gün kala geldiğin nokta Alanyasporlu Vagner Love olsun!

Bunlar sadece benim mi gözüme batıyor çok merak ediyorum! Beşiktaş'ın Love için yıllık 2.5 milyon euroya 2.5 yıllık sözleşme yaptığı konuşuluyor.

Aslında Beşiktaş gibi yaş ortalaması 31 olan bir takımın daha genç bir golcüye ihtiyacı var. Yaş ortalamasının artması belki kısa vadede olumsuzluk göstermez ama uzun vadede Beşiktaş'ın başına çok şey açabilir.

Aman dikkat!

Baktığımızda imza aşamasına gelen Love, Türkiye ligin iyi bilen, çok da iyi bir golcü.

Alanyaspor günleri bir kenara ben onu CSKA Moskova forması giyerken hayranlıkla izlerdim. Love, Şenol Güneş'in elinde daha da parlayabilir. Umarım yeni gelecek golcü Beşiktaş için hayırlı olur.



Mustafa Cengiz nasıl kazandı?

G.SARAY'da geçtiğimiz hafta yapılan kongreyi Sayın Mustafa Cengiz'in kazanması spor kamuoyu için büyük sürpriz oldu. Öncelikle seçilen başkana başarılar dilerim. Geçtiğimiz Mustafa Cengiz'in kongre üyelerine hitaben "Titanic buzdağına yaklaşıyorken baloya devam etmeyin" sözlerinin bu zaferde büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Kulüplerimizdeki bilinçli kongre üyeleri ve taraftarlar artık kulüplerinin ekonomik durumundan endişe ediyor.

Yanlış anlaşılmasın, Sayın Dursun Özbek'in bu yangını söndürmek için çok büyük uğraş verdiğini de biliyorum.

Mustafa Cengiz'in kazanıp, Dursun Özbek'in kaybetmesinde bence en büyük neden tamamen kulübün mali durumu...

Diğer etkenler tamamen teferruat... Kulüplerimizin borçları aldı başını gidiyor.

Maalesef birçok kulüp baloya devam ediyor. Ve maalesef artık buzdağı çok yaklaştı!



Sarı Boğalar'ın dönüşü

İstanbulspor Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri.. Zorbay Kalkan, Kostas Kasapoğlu, Cemil Turan, Yasin Özdenak;

İstanbulspor'un şanlı tarihinde aklıma ilk gelen isimler...

Bir dönem zor günler yaşayan İstanbulspor'un küllerinden doğup yeniden yükselişe geçmesi beni çok mutlu ediyor. Hep Altınordu övgüsü yapıyorum ama İstanbulspor'un 26 kişilik kadrosunda 3 yabancı futbolcu var.

İstanbulspor 1. Lig'in en düşük bütçeli takımlarından biri. Yönetim; yaklaşık 2.5 yıl önce sürpriz bir kararla Yalçın Koşukavak'la anlaştı ve genç hocanın arkasında durdu.

Ardı ardına gelen başarılarla sarı-siyahlı ekip üç sezon gibi kısa sürede 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

Koşukavak ismini bir yere not edin, çok çalışkan ve iyi bir taktisyen. Kolay değil milyon dolarların uçuştuğu bir ligde 23 yaş ortalamasıyla tam bir takım oluşturdu.

İki hafta önce Fenerbahçe ile oynadıkları Türkiye Kupası maçlarının ardından Aykut Kocaman da İstanbulspor'u çok beğendiğini vurguladı.

Medyadan takip ettiğim kadarıyla başta Okan Kocuk ve Zeki Yıldırım olmak üzere birçok İstanbulsporlu futbolcu transferin gözdesi. Ben Sarı- Siyahlı kulübün geleceğini çok parlak görüyorum. İstanbulspor'u dikkatle takip etmeye devam edeceğim. Efsane Sarı Boğalar geri dönüyor...



Teşekkür ve tebrik...

Geçtiğimiz pazartesi günü düzenlenen Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödülleri'nde başkanı olduğum Türkiye Futbol Adamları Derneği; Yılın Sivil Toplum Kuruluşu ödülüne layık görüldü. Türk futbolunun gelişimi için büyük çaba içinde olan dernek üyelerim adına bu anlamlı ödülü alırken çok duygulandım. Bu ödül Türk Futboluna dernek olarak büyük hizmetler için bizi daha da kamçıladı. Gazetem FOTOMAÇ yine Türkiye'nin en iyi spor gazetesi seçildi. Sporun zirvesinde yer alan Zeki Uzundurukan ve tüm Fotomaç ailesini tebrik ediyorum.