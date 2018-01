En değerli şampiyonluk

Dikkatimi çekiyor, son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş; bugünlerde sadece saha içinde değil, saha dışında da ezeli rakiplerinin çok önünde. Kara Kartal medyada en çok haber yapılan, sosyal medyada en çok yorumlanan spor kulübü konumunda.

Sokaktaki futbol sohbetlerinde siyah-beyazlı takımın başarıları konuşuluyor. Yurtd ışında Beşiktaş artık Türkiye'nin en çok bilinen markalardan biri.

Bütün bunlar; tüm Beşiktaşlıları gururlandıran gelişmeler.

Tabii ki, bu noktaya kolay gelinmedi. Her şey; 2012 yılında Samet Aybaba önderliğinde FEDA dönemiyle başladı.

Önce Aybaba gençlere yatırım yaptı. Ardından görev yapan Bilic, kadroyu koruyup geliştirdi. Son iki yılın hocası Şenol Güneş, sönmek üzere olan tecrübeli isimleri yeniden yıldıza dönüştürerek müthiş bir takım olgusu yarattı ve bu büyük başarıyı ortaya çıkardı.

Beşiktaş artık bu başarının devamını getirmeli. Hedefler daha da büyümeli.



Kandırmayalım

Bakın; geçtiğimiz gün Şenol Güneş, 24. UEFA Pro Lisans Gelişim Semineri'nde dikkate değer açıklamalar yaptı.

Güneş; başarısındaki sırları tek tek açıklarken, futbolcuların aylardır ödenmeyen alacaklarına dem vurdu. Yönetime açık bir şekilde "Önce futbolcuların alacaklarını ödeyin, transfer olmasa olur" diyerek mesajını iletti. Özetle şunu vurguladı; "Birbirimizi kandırmayalım.

Kulüpteki mali sıkıntıyı biliyorum ama başarının sürmesi için herkes görevini yapmalı." Bazılarına göre bu sözler gereksiz bir çıkış olarak görülse de; bence tecrübeli teknik adamın tavrı; sıkıntıyı büyümeden önleme çabasıydı.

Usta teknik adamın Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili müthiş projeleri olduğunu biliyorum.

Siyah-beyazlı kulübü yönetenler günlük yaşamak yerine Güneş'in çizeceği yolda önemli adımlar atmalı.



Uyarılara dikkat

Beşiktaş doğru yol haritasıyla çok daha büyük başarılar elde eder. Bu haritayı da çizecek kişi müthiş vizyonuyla Şenol Güneş'tir. Daha önce de yazdım, Şenol Güneş Beşiktaş'ın başına gelebilecek en iyi teknik adam. Beşiktaş Güneş fırsatını çok iyi değerlendirmeli.

Beşiktaş'ı yönetenler;

Güneş'in projelerine yol açmalı ve zaman zaman yaptığı uyarıları dikkate almalı.

Sezonun ikinci yarısı; Beşiktaş için çok önemli bir döneme sahne olacak. Ben Beşiktaş'ın Süper Lig'de en büyük favori olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca bu güzel takımın Bayern Münih karşısında çok büyük bir mücadele vereceğine inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final neden olmasın ki! Daha büyük başarılar için Şenol Güneş ve öğrencilerine tam destek verilmeli.

Bu takım desteği fazlasıyla hak ediyor. Çünkü Beşiktaş, bu sezon şampiyon olduğu taktirde ezeli rakipleriyle olan farkı daha da açacak. Bu şampiyonluk diğer şampiyonluklardan çok ama çok daha değerli... Beşiktaş bu fırsatı kaçırmamalı.



ADEM YILMAZ

Geçtiğimiz hafta sonu can dostum, kardeşim Adem Yılmaz'ı kaybettik... Ben; Türkiye'de turizmin başlangıç noktasında Duru Turizm Genel Müdürü iken, Adem en yakın arkadaşımdı. O yıllarda İstanbul'dan güney kıyılarımıza otobüslü turlara yeni başlatmıştık.

En büyük zevkimiz de F.Bahçe stadı önünden otobüslerimizi kaldırırken yaşardık. Çoğu zaman heyecana gelir aynı otobüslerle yolcularla beraber güneye gider yaklaşık 3-4 saat dinlenir, yeni yolcuları alır ve dönerdik.

Yolda devamlı otobüsleri değiştirerek mikrofon elimizde, tatil severlere gidecekleri yöreleri anlatır dönüşte de izlenimlerini paylaşırdık. Daha sonraları Adem çok başarılı bir iş adamı oldu, Delta büro mobilya fabrikasını kurarak önemli bir marka yarattı.

Can yoldaşı, dünya tatlısı eşi Ayşenur ve iki evladı; Ece ve Efe ile çok mutlu yıllar yaşadı.

Sosyal camiada da devamlı kendine yer bulur, etrafına ve sosyal derneklere yardımlar yapar, önemli destekler verirdi.

Günlerdir onun hatıraları ile yaşıyor, Adem'i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum.

Ailesi ve sevdiklerine sabırlar diliyor, Adem kardeşim için de dualarımı esirgemiyorum.



Antalya, takımlar için adeta cennet

Üç gündür Antalya'dayım.

Ülkemizdeki hemen hemen bütün profesyonel takımlar Antalya'daki mükemmel tesislerde devre arası hazırlık kamplarını yapıyorlar.

Herkes çok mutlu. Otellerde Alman 3. yaş grupları emekliliklerini çok ucuz bir fiyata doyasıya yaşıyorlar. 1-2 ay kalanlar bile var. Emekli maaşlarının yarısıyla harika bir tatil geçiriyorlar.

Türkleri de çok seviyorlar.

Garsonlarla komilerle arkadaşlık kuruyorlar. Eh bir de oteller her şey dahil olunca, keyiflerine diyecek yok.

Son 2 senenin yaralarını Antalya'daki otelciler unutmaya başlamışlar. Önümüzdeki sezon içinde Almanya'dan gelen satış haberleriyle de otelcilerin yüzleri gülüyor. 3-4 yıl öncesinin fiyatlarına ulaşmak biraz zor gibi gözükse de mükemmel oteller, mutfağımız ve hizmet veren elemanların müthiş sevecenliği yaralarımızı saracağımızın en belirgin özelliğidir. Almanların çoğunluğu Türkiye'ye 30-40 kez gelen Türkiye aşıkları. Bir turizmci olarak bu gelişmelerden mutluluk duydum.

Türk tatil severler mutlaka erken rezervasyondan faydalanmalılar.

Şu anda tur operatörleri önümüzdeki sezon için %40 - %50 indirimler yapıyorlar.

Çünkü önümüzdeki sezonda kaliteli otellerimizde yer bulmak, biraz zor gibi gözüküyor.