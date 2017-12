Cenk Tosun gerçeği

Son günlerde içimde çok güzel hisler var. 2018 yılı hem ülkemiz için mutlu şekilde geçeceğine inanıyorum.

2018'de her şey çok güzel olsun... Süper Lig'de de büyük heyecan yaşanıyor.

4 takımlı zirve mücadelesi lige kalite getiriyor.

Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın başına geçmesi, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın başarıları, Fenerbahçe'nin son haftalardaki büyük çıkışı ve sürpriz bir şekilde Rıza Çalımbay'la birlikte Trabzonspor'un yükselişi hepimizi heyecanlandırıyor.

Ve dikkatinizi çekerim; kulüplerde ciddi bir şekilde para sıkıntısı olduğu için devre arasında da dolarlar havada uçuşmuyor.

Ben bu yazıyı kaleme aldığımda;

Cenk Tosun için yaklaşık 25 milyon pound'luk bir teklif konuşuluyordu. Böyle bir parayı Fikret Orman'ın reddetmemesi gerekir. Beşiktaş ligde şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıyı çok istiyor ama her kulüpte olduğu gibi siyah-beyazlı kulüpte de ciddi para sorunu var. Bence böyle bir para Beşiktaş'a ilaç gibi gelecek. Hayırlısı olsun.

Cenk son 3 yıldır fizyoterapist ve özel hocalarla çalışmalar yapıyor. Her futbolcu bunu yapmalı. Yapmayanlar kaybolup giderken Cenk çok büyük aşama göstererek Türkiye'nin transfer rekorunu kırması çok önemli bir örnek. Cenk Tosun, Premier Lig'e çoktan hazır. Kendisine futbolun beşiğinde başarılar dilerim.



Araştırmacı hoca

eşiktaş'ın son oynadığı Osmanlıspor maçında sistem takımı olduğunu herkese gösterdi. Teknik direktör Şenol Güneş; araştırmacı bir teknik direktör...

Oyuncuları motive ediyor, inişe geçmiş futbolcuları tekrar yukarı çıkıyor.

Mesela son olarak Atiba'nın yerine ön liberoda Mitrovic'i oynattı. İşte araştırmacı teknik direktör budur. Bu benim pek tarzım değil. Ben her zaman söylerim; üstün başarılar için iki general gerisi yetenekli askerlerin olması çok önemli bir kıstastır. Beşiktaş'ta ise general çok...

Generalleri idare etmek zordur.

Şenol Güneş bugüne kadar takımı çok iyi idare etti ve bundan sonra da aynı başarıyı göstermesini diliyorum. Beşiktaşlı taraftarlar, takımda yer alan bütün futbolculara sahip çıkmalı. Özellikle genç Beşiktaşlı kardeşlere tavsiyem; özellikle sosyal medyada futbolculara hakarete varan söylemlerden uzak durmaları. Bakın kaleci Tolga ne hakaretlere maruz kaldı ama o son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Tolga takımda hem iyi bir ağabeylik yapıyor hem de sahaya çıktığında profesyonelliğini gösteriyor.

Aynı şekilde Mustafa Pektemek için de sosyal medyada çok ağır hakaretler yazılıyor. Mustafa ağır sakatlıklar yaşadı. Ben bir futbol adamı olarak söylüyorum;

Mustafa Pektemek hem yetenekli hem de çok iyi bir karakterdir.

Cenk'ten sonra bir boşluk olursa Pektemek'ten yararlanmak gerekir.



Alay Kesler ve Suriyeli gençler

Geçtiğimiz hafta sevgili dostum İstanbul Amatör Karmanın başındaki isim Kamil Doygun Hoca vasıtasıyla Doçent Alay Kesler'le tanıştım. İyi ki de tanımışım. Kendisi Türk futbolunda nadir görülebilecek altyapı uzmanı. Bir haftadır diyalog halindeyiz.

Bu adam gidip Suriye'de müthiş bir futbol yeteneğini keşfediyor. Yıllarca uğraşıyor çocuğun annesini ve babasını da Türkiye'ye getirmeyi başarıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız devreye giriyor ve ailenin Türk vatandaşlığına geçmesi için destek veriyor.

Alay Hoca; Avcılar'da bir amatör takım da kurmuş.

Kulübün ismini de, aynı benim maden kazasında duyduğum hislerle Soma Aslan Gücü Spor koymuş.

Kesler bütün zamanını buradan futbolcu yetiştirmek için ayırıyor. Geçenlerde de 14 yaş grubunda İstanbul şampiyonu oldular. Türk futbolunun geleceği için böyle bir değerden mutlaka faydalanılması gerekir.

Ülkemizde şu anda 10 bine yakın futbol eğitimi alan Suriyeli genç var ve bunların içinde çok yetenekliler bulunuyor. Ancak maalesef bu gençler Türk vatandaşı olmadığı için lisans alamıyor. En çok sevdikleri spordan mahrum kalıyorlar. İçişleri Bakanlığı ve Futbol Federasyonu bu çocuklara filiz lisans dediğimiz geçici lisans verip kulüplerde oynamalarını sağlamalı. Alay Hocanın Suriye'den bulup getirdiği Adem Allavi Türk vatandaşı olup Metin Türk ismini aldıktan sonra 14 yaş Milli Takımımıza seçildi.

Bu genci izlemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz bir yetenek. Alay Hoca'ya yaptıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunarken dileğim bu sorunun ilgililerce çözülmesi.