Beşiktaş için kritik viraj

Şampiyonluk yarışına Trabzonspor'un katılmasıyla büyük heyecan geldi. 5 takımlı süper bir yarış olacak. Bence en büyük favori Beşiktaş.

Kadro yapısı, müthiş arkadaşlık, kolej takımı olma özelliği ve Şenol Güneş'in ustalığı ve tabii ki de büyük taraftarı siyah-beyazlı takımın en büyük artıları...

Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük başarının yanı sıra zaman zaman bazı maçlarda yaşanan konsantrasyon eksikliği Beşiktaş'ın eksik yanı.

Tabii sezon ortasında Beşiktaş'ta bazı yıldız oyuncularla yolların ayrılacağı konuşuluyor.

Ben bu yapının bozulmaması gerektiğini düşünüyorum.

Tabii ilk yarının son maçı olan Sivasspor maçı çok ama çok önemli.

Beşiktaş'ın bu önemli deplasmanı kayıpsız atlatması önemli.

Sivas çok önemli Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Samet Aybaba bu sezon çok iyi işler yapıyor.

Şenol Güneş ve futbolcuların bu maçın önemini çok iyi bildiklerini biliyorum. Beşiktaş bu zor deplasmanı kayıpsız atlatırsa çok ama çok büyük bir avantajı kapar. Bu yüzden Sivasspor maçı tıpkı Şampiyonlar ligi maçları kadar önemli.



Kara ve Doygun'a helal olsun

Bugün sizlere futbol kamuoyunun ve maalesef medyamızın hiç önem vermediği Türk Futbolunun gelişimi için son derece önemli bir gerçeği yazacağım. Futbol Federasyonu'nda Eğitim Dairesi'nde kariyerli ve dürüst bir isim olan Rasim Kara ve yıllardır çok yakından tanıdığım futbolculuk yıllarımız beraber geçen değerli teknik direktör Kamil Doygun yönetiminde İstanbul ve Trakya amatör karmasının olağanüstü başarısından bahsedeceğim.

En doğru sistem

Kamil Doygun; İstanbul'u ve Trakya'yı bölgelere ayırarak bu bölgelerde futbolun içinden gelen futbol adamları tayin ederek harika bir takım yaratmış.

Önce bu takım Türkiye şampiyonu oldu. Sonra da Moldovya'da 37 ülkenin katıldığı turnuvada; İsveç, İrlanda, Moldova'nın bulunduğu grubu birincilikle bitirdi ve daha sonra final grubuna kalan İspanya, Portekiz, Hırvatistan, Çekya, İrlanda, Rusya, Ukrayna ile finallerde karşılaşarak Hırvatistan ve İrlanda'nın arkasından Avrupa üçüncüsü oldu. Geçtiğimiz gün, Kamil Hoca ile 2-3 saat sohbet ettik. Almanya, Fransa ve İspanya'nın bu sistemle çıkardığı futbolcular gördüğünüz gibi dünya futboluna damga vuruyor.

İşte Türk Futbolunun gelişimi için yapılacak en doğru sistem. Her zaman söylediğim gibi Türk gençleri çok yetenekli ama maalesef ülkemizde bu gerçek görünmüyor. Ben sizlere bu başarıyı ve uygulanan bu başarılı huzurlarınıza getirmek istedim. Emeği geçen herkese özellikle de Rasim Kara, Kamil Doygun'a tebriklerimizi iletiyorum.



Geleceğin yıldızları ve farkımız



Sevgili dostlarım;

Avrupa'daki süper yetenekli gençlerimizden övgüyle bahsediyor.

Serkan Fırat; Kickers Offenbach'ta forma giyiyor.

Sol önde oynayan Serkan son 1 yıldır büyük bir patlama yaptı.

19 yaşındaki Eray Cümart Sion formasıyla ön stoperde göz dolduruyor.

Eray'ın şimdiden bir çok kulüp peşinde.

Almanya'da Karlsruhe forması giyen Burak Camoğlu sağ bekte oldukça başarılı maçlar çıkarıyor.

Türkiye U 21 Milli Takım forması giyen Kalsruhe taraftarların sevgilisi.

Peki ya hocalar

Beşiktaş'la ismi anılan Berkay Özcan da Almanya'nın en çok beğenilen isimlerin başında geliyor.

Beşiktaş'ta bir türlü çıkış yapamayan Oğuzhan Aydoğan kiralık gittiği Kalsruher'de oldukça başarılı maçlar çıkarıyor.

Bence Oğuzhan da bir şansı daha hak ediyor.

Bakın burada yetenekli gençleri yazıyorum ama Almanya'da bir de yetenekli genç teknik adamlar var.

Bakın Hoffenheim teknik direktörü Julian Nagelsman henüz 30 yaşında. Bu koltuğa oturmadan önce U17 ve U19 takımlarını yönetti.

VFB Stuttgart'ın hocası Honnes Wolf ise 36 yaşında.

Doğru projeler

Bakın Türkiye'de menajeri olan teknik adamlar birçok kulübü ardı ardına dolaşırken Alman futbolunda teknik direktörler basamakları tek tek çıkarak kulüpleriyle uzun vadeli yol haritası çiziyor.

Kulüpler artık bırakın menajerlerin peşinde koşmayı! Kulüplerinizin geleceği için doğru projelere imza atın