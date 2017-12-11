Fırsat tepti

7 maçtır yenilmeyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesti. Avrupa'da fırtına gibi esen Türkiye'nin gururu Beşiktaş, dün Süper Lig'in belki de en zor deplasmanındaydı. Kayserispor'un hakkını verelim. Bulundukları yerin hakkını veriyorlar. Özellikle sol kanatta oynayan Atilla Turan ismini bir yere not alın; bu gençte hayat var.

Dünkü maçın kolay olmayacağını eminim ki; Şenol Güneş de tahmin ediyordu.

Siyah-Beyazlı takım rakibi karşısında hızlı ataklarla erken gol bulmayı amaçladı. Bu taktik tuttu ama Oğuzhan öyle iki net pozisyondan yararlanamadı ki, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Ev sahibi ekipte Umut fırsatçılığıyla takımını öne geçirirken ilk yarının son anlarında yaptırdığı penaltıyla Beşiktaş'ı da umutlandıran isim de olmayı başardı.

Penaltı pozisyonu tabii ki çok tartışacak.

Ben hakem olsam çalardım. Benim anlamadığım hakem Yaşar Kemal Uğurlu tam 1.5 ay Alanyaspor-Beşiktaş maçında hemen hemen aynı pozisyonda Quaresma'ya yapılan pozisyona "devam" demişti ki; Negredo'nun o maçta son dakika golü olmasaydı yandı gülüm keten helvaydı! Hakemlerimizde temel sorun şu; maalesef standartları yok. Ama dün Uğurlu verdiği hemen hemen tüm kararlarda doğruydu.



Son vuruş eksikliği

Kayseri'nin Lopes'in atılmasıyla 10 kişi kalmasının ardından Sumudica ister istemez beraberlik için hamle yaparken Güneş; Tolgay'ın yerine Talisca'yı alarak 3 puana odaklandı.

Ama sezon başından bu yana lige konsantrasyon olamama ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen yorgunluk belli ki Beşiktaş'ın hızını kesmişti. Beşiktaş pozisyonlar da buldu ama son vuruşlar karavanaydı.

Kayserispor ise az ve öz pozisyonlarda Fabri ve Pepe'yi geçemedi.

Adriano'nun dün kazanmak için takımı ateşlemesi galibiyete yetmedi. Maçtan önce beraberlik deseler "Fena değil" derdim ama 10 kişi kalmış bir rakip karşısında alınan 1-1'lik sonuç olsa olsa kaçan 2 puandır. İşin ilginci geçen haftaki derbide 3-0 yenilgi sonrası "Ucuz kurtuldu" dediğimiz G.Saray yeniden zirvede ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde!

Tabii daha yarış yeni başlıyor. 4 takımın zirvede olduğu; Kayserispor ve Göztepe'nin renk kattığı ligimizde bakalım bundan sonraki haftalarda neler olacak? Merakla bekliyorum.