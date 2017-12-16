Beşiktaş ağır taştır!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesinde Bayern Münih'le eşleşmesi büyük yankı uyandırdı. Bayern hem saha içinde hem de saha dışında çok güçlü bir ekip. Almanya gibi sporun çok gelişmiş ülkesinde futbolu yöneten bir kulüp. Bayern Münih altyapıya çok önem veren, 300 bin kongre üyesi olan, bütün sosyal gelişimini sağlamış ve futbolda çok büyük başarılara imza atmış bir kulüp... Birkaç kişinin insanları kulübe üye yaptığı değil kitlelerin sahip çıktığı bir yönetim anlayışına sahipler. Her sezon en az 60 bir kombine satan bir marka. Bir dönem büyük borç batağındayken Franz Beckenbauer ve onun gibi futbolu çok iyi bilen kişilerin ele ele vermesiyle kulüp borç batağından çıkmıştı.

Kabul ediyorum; Beşiktaş çekilebilecek en zor kuralardan birini çekti. Ama Beşiktaş'ın da gücünü küçümseyenlere gülüp geçiyorum.

Beşiktaş, Şenol Güneş'le bizlere çok günler yaşattı. Bu takıma inanıyorum. Özellikle de Şenol Hoca'nın Bayern'e karşı sürprizleri olacağını biliyorum.

Siyah-beyazlı takımın Bayern Münih'e elenmesi sürpriz değil ama şuna eminim ki, Beşiktaş son yıllarda olduğu gibi yine Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecektir. Beşiktaş ağır taştır, Beşiktaş'ın büyüklüğü tartışılmaz.

Ancak son dönemde türeyen bazı troller sosyal medyada "Yok şunu, şöyle yaptın" yorumlarla Şenol Güneş'i ağır bir şekilde eleştiriyorlar. Bakın beyler; Şenol Hoca'dan sonra Beşiktaş'a kabus çöker. Olan Beşiktaş'a olur. Aman yetkililer bu trolleri artık dizginleyin.



Hayali Futbol Akademisi

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş altyapıdan 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. İki hafta önce Beşiktaş- G.Saray U-21 maçını canlı izledim. Yanımda da U-19 Milli Takım teknik direktörü Vedat İnceefe vardı. Maçı ve futbolcuları onunla birlikte analiz ettik.

G.Saray'da Ahmet Sivri parlarken Beşiktaş'ta Aras'ı çok beğendim. Zaten Manisaspor'la oynanan maçta Aras ilk 11'de oynadı ve bir de gol attı. Kesinlikle devre arasında kiralık olarak bir takıma verilmeli.

Çünkü futbolcu oynamaya oynamaya pas tutar.

Beşiktaş takımında profesyonel olan futbolcuları izledim. Kardeşlerimizin morali bozulmasın ama bence bu çocukların A Takım'a çıkacak bir yetenekleri yok. Hemen 3. Lig'de bir takıma kiralık verilmeliler, belki bir gelişim gösterirler.

Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz da, ikinci takımımız berbat sonuçlar alarak grubunda sonuncu oldu.

Neticeleri yazmayayım, moraliniz bozulur.

Beşiktaş altyapısında maalesef BEFAM'ın izi bile kalmamış. Yıllarını Beşiktaş'ın altyapısına vermiş biri olarak bunları yazmak gerçekten çok zor. Beşiktaş'ta altyapıdan sorumlu yönetici Metin Albayrak;

BJK Futbol Akademisi diye bir terim kullanıyor. Valla bu arkadaşın futbol anatomisinden haberi yok. Futbol Akademisi demek çok ciddi bir iştir. Elinde çok iyi bir fırsat var. Bir hafta önce gitsin Bayern Münih ve Alman takımlarının nasıl futbol akademilerine sahip öğrensin.

Hem bilmiyor hem de öğrenmeye niyeti yok. Bir tane 50 metrelik saha ile akademi olmaz. Böyle demeçler verip gülünç duruma düşmeyin. Sonra bilen insanlar sizi böyle tenkit eder.



Atom Karınca

Rıza Çalımbay bir dönem Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusuydu.

Hiçbir zaman kalitenin altına düşmez ve camianın çok sevilen ismiydi. İyi bir sporcu ve çok da iyi bir insandı.

Rıza, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başladı. Ümit Milli Takımın teknik direktörüyken ben de çok sevdiğim bir camia olan Göztepe kulübüne fahri danışmanlık yapıyordum.

Rıza'nın İzmir ekibinin teknik direktörü olması için bayağı bir etkim olmuştu. Rıza bana telefon edip, "Sinan başkanım, uzun boylu bir stoper gerekiyor. Aklında bir isim var mı?" sorusuna Kartalspor'daki Servet'i önermiştim. Servet Çetin; önce Göztepe'de forma giydi ardından Rıza Hoca ile birlikte Denizlispor'da büyük başarılar imza attı. Servet büyük takımlarda oynadıktan sonra bu sezon teknik direktörlüğe başladı. Teknik direktörlük sertifikasını aldıktan hemen sonra Çalımbay onu Trabzonspor'a yardımcı olarak götürdü. İşte hayatta güzel insanlığın ve kadirşinaslığın en güzel örneği.

Trabzonsporlu dostlarım da bana sorduklarında Rıza için çok güzel şeyler söylemiştim.

Şu andaki başarısı da beni çok mutlu ediyor. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'den sonra 18 yaşındaki Hüseyin'e yer verdi, genç futbolcu da mükemmel oynadı. Batuhan da ilk 11'e aday futbolculardan biri. Eğer Rıza kardeşim bu 4 futbolcuyu ilk 11'e monte edebilirse çok büyük bir iş başarmış olur.

Ciddi bir şekilde borcu olan Trabzonspor da bu futbolcuların yurtdışı satışlarından büyük gelir elde eder. Duyumlarına göre Yusuf ve Abdülkadir için 40 milyon euro teklif gelebileceği söyleniyor.

Karadeniz tam bir futbolcu fabrikasıdır. Hadi Rıza Çalımbay bu kaynağı harekete geçir. Ben sendeki potansiyeli en iyi bilenlerin başında gelir.

Haydi Atom Karınca!