Gözlerinizden öperim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün rotasyonun kralını yaptı.

Yıllardır Avrupa'nın devleri bizim takımlarımızla oynarken son maça yedeklerle çıkarken Beşiktaş sayesinde ilk kez bu zevki tattık. Bu önemli bir detaydı.

Cesur Yürek Şenol Güneş'in Leipzig maçındaki ilk 11'ini görenler "Bu takım fark yer" düşüncesindeydi ama Güneş, Beşiktaş'ın tökezlemesini bekleyenlere çok güzel bir ders verdi.

Güneş belli ki kadrodaki tüm futbolcuları her zaman fizik ve kafa olarak hazır motive etmeyi başarıyor. Güneş tabii ki en iyi 11'le sahaya çıkıyor ama usta teknik adamın her zaman bir 'B Planı' hazırda bulunuyor. Harikasın...



Helal sana Tolga

Beşiktaş'ta yedek bekleyen Tolga, Mustafa Pektemek, Caner Şampiyonlar Ligi arenasındaki fırsatı çok iyi değerlendirdiler.

Lens maça fırtına gibi başlarken hızı ve tekniğiyle siyah-beyazlı takıma penaltı kazandıran isim oldu.

Forvetin bir tık gerisinde oynayan Mustafa Pektemek'in takımı ileri taşıyışı ve takımla uyumunu çok beğendim.

Tolga Zengin'e ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Fabri'nin arkasında uzun süre bekleyen Tolga dün kalesinde devleşti. Evet yeri geldi çok eleştirildi ama dünkü performansıyla forma savaşında ''Ben de varım'' dedi.



Sıradaki gelsin

Beşiktaş dün takım olarak iyi savaştı.

Siyah-beyazlı takım için formalite maçıydı ama sahada her zaman kazanmaya alışmış bir takım vardı.

Kara Kartal takım olarak kusursuzdu.

Mitrovic'e, Tosic'e, Orkan'a kadar bütün takıma şapkamı çıkarıyorum.

Orkan için Almanya'dan çok güzel övgüler duymuştum. Genç yetenekten çok ümitliyim. Talisca'nın golündeki akıl dolu pası harikaydı. Bu Talisca gerçekten çok ilginç bir futbolcu. Nefis golle hem galibiyeti getirdi hem de Kartal'ın 1.5 milyon euro kazanmasını sağladı.

Beşiktaş, Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte'nin de övgüyle bahsettiği gibi artık Avrupa'nın en iyi takımlarından biri... Beşiktaş'a ilk 16'da kim çıkarsa çıksın vay haline. Beşiktaşlılar rahat olsun; Şenol Güneş ve öğrencileri bu turu da geçer.

Leipzig bir proje takımı... Geleceğin yıldızlarını takımla buluşturup birkaç sene içinde büyük başarılara imza atmak istiyorlar. Taraftarları da futbolu çok iyi tanıyor. Dün hakemi etki altına almak istediler ama Macar hakem Victor Kassai kül yutmadı.