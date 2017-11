Derbi ne olur?

Yarın Beşiktaş evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

Zirveyi ilgilendiren bu önemli maçta gönül ve mantık favorim Beşiktaş. Beşiktaş'ın en önemli artıları muhteşem taraftarı, Tudor'a göre ağır basan Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takımın yıldızları olacak.

Tabii her şey teknik direktörlerin elinde. Bu maç çoğunlukla orta saha mücadelesi olarak geçecek. O zaman usta Şenol Güneş son antrenmanda diri olan futbolcuları fizik ve mental olarak hazır olan futbolculardan ilk 11'i oluşturmalı.

Tabii aynı şey Tudor için de geçerli. Ama Tudor'un kafası daha karışık. Takımı lider olmasına rağmen neredeyse ipten döndü.



Yenilgi sürpriz olur

Güneş, yönetimden ve taraftardan büyük destek alıyor.

Ben de yıllarca futbol oynadım, Manisa maçı çok kolay geçse de her zaman alınan farklı galibiyetler futbolculara ayrı bir moral verir. Beşiktaşlı futbolcular tüm konsantrasyonunu bu maça vereceğine inancım sonsuz. Kara Kartal'ın bu maçta yenilmesi bana göre çok büyük bir sürpriz olur. Ancak o zaman da G.Saray zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalar.



Hareketlere dikkat

Cumartesi maçta Galatasaray'ın en büyük kozu Gomis olacak. Savunmada kim oynarsa oynasın iyi bir performans gösteren Beşiktaş'ın bu önemli yıldızı durdurması şart.

Gomis'in hareketleri çok sempatik...

Hiç itirazım yok ama Gomis benden sana uyarı;

Çarşı'nın önünde hareketlerine biraz dikkat et! Tabii, Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe de morallenecek.

Başka bir deyişle, Çarşı karışır.

Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışı için hamleye hazır hale gelir. İyi futbollu, iki güzide kulübümüze yakışan bir derbi olsun.





'ES-ES' S.O.S VERİYOR

Türk futboluna damga vuran kulüpler bir bir uçuruma doğru gidiyor. En son örneği de Eskişehirspor... TFF Birinci Lig'den Süper Lig'e çıkarken kıymetli bir dostum olan Başkan Halil Ünal çok mutluydu. Tabii ki büyük Eskişehir taraftarı da. O takıma hiç bir maddi katkı beklemeden başkanı olduğum kulüpten 4 futbolcu hediye etmiştim. Halil Ünal başkan da beni her gördüğünde boynuma sarılır, teşekkür eder. Sonra bu yakın dostluğumuzda şu anda Kasımpaşa'nın kaptanı Veysel Sarı'yı da amatör kümeden alıp Eskişehirspor'a hediye etmiştim. Doğumum da Eskişehir olunca, bu büyük kulübe sempatim çok fazladır. Ama son duyduklarım çok ürkütücü. 190 milyon lira borç ve maalesef başkan adayı yok. Futbolcular antrenmanlara bile çıkmıyor. Süratle Orduspor akıbetine doğru gidiyorlar. Hep söylüyorum; şimdi bu borçları yapan başkanlar, yöneticiler, ellerini, kollarını sallayarak Türkiye'nin göz bebeği kentte rahat rahat dolaşıyorlar. Kulüplerin mali durumundan sorumlu olacak başkan ve yöneticiler ve başkanla ilgili kanun artık lütfen, lütfen, lütfen çıksın! TFF, futbolu bilen ve bilhassa futbol ekonomisine sahip olan popülist yaklaşımlardan kaçacak. Günlük kararlardan değil, uzun vadeli kararlar olacak kişiler tarafından yönetilsin. Yoksa Eskişehirspor'un akıbetine uğrayacak kulüpler sırada... Karşıyaka, Mersin İ.Y... Yani özetle; Eskişehirspor da sıfırdan başlayacak. Yeni Malatyaspor gibi yeni Eskişehir eklenecek. Tabii bu süreç en az 6-7 sene olacak. En çok Eskişehirspor taraftarına üzülüyorum. Bu olanlar reva mı? En çok onlara üzülüyorum. İnanın üzüntüm en çok büyük Eskişehirspor taraftarı için. Allah aşkına onların suçu ne?



TRABZONSPOR GERÇEĞİ

rabzonspor, Karadeniz'de büyük bir futbolcu madeni olduğunu herhalde artık anlamıştır. Aldığım doğru bilgiye göre; Yusuf ve Abdülkadir'e 40 milyon euro'luk bir teklif yapılmak üzere. Yusuf Yazıcı kadroya giremezken "Ersun Yanal, Yusuf'u görmüyor musun? Bu adam Sane'den daha iyi" diye yazmıştım. Ben Rıza Çalımbay'a inanıyorum. Galiba öncelik Batuhan olmak üzere en az iki genç yıldızı daha takıma monte edecektir. Borçları ödenemeyecek rakamlara ulaşan Trabzon-spor'da kurtuluş da üretimden geçiyor. Dün Sayın Başkan Muharrem Usta da görüştüm. O da aynı fikirde. Bir nostaljiyi de size hatırlatmak istiyorum. Bordo-mavili kulübün üst üstte şampiyon olduğu dönemde bütün takım Karadenizli isimlerden oluşmuştu. Bir tane yabancı oyuncu bile yoktu. Sonra da o futbolcular büyük rakamlara üç büyüklere satıldı. Haydi Trabzonspor... Başarı ve ekonominizi düzeltmek için bu sisteme gelin. İnanın, Karadeniz futbolcu fabrikasıdır. Bunu en iyi bilen de Sinan ağabeyinizdir.