Seba’nın torunları

Öncelikle şunu belirteyim; ben oldum olası Türkiye Kupası'nı çok severim.

Bu kupadaki rekabet yıllardır birbirinden güzel mücadelelere sahne olur.

Futbolculuk dönemimde Bandırmaspor'da forma giyerken büyük bir başarıya imza atıp yarı finale çıkma başarısını göstermiştik.

Hatta geçen hafta Türkiye Futbol Adamları Derneği'nde 1967- 1968 sezonunda final oynayan Altaylı ve Göztepeli futbolcularla birlikte olduk. İki takım oyuncularının dostlukları ve anılarla muhteşem bir gün yaşadık.

Gerçekten bu anlar parayla satın alınamayacak kadar güzeldi.

Dünkü Manisaspor maçı Beşiktaş için verimli geçti. Teknik direktör Şenol Güneş bu fırsatı es geçmedi ve kadroda çok yer bulamayan yıldız ve genç oyunculara ilk 11'de yer verdi.

Beşiktaş'ta ilk 11'de yer bulamayan Negredo ve Lens attıkları nefis gollerle "Hazırız'' mesajı verdiler.

Özellikle Negredo'nun çok forma şansı bulamadığı halde yılmadan özverili, canla başla mücadele etmesine sezon başından bu yana saygı duyuyorum.



Seyircisiz maç mı olur!

Orkan Çınar ve Fatih forma savaşında olduklarını gösterirken Medel'in sakatlanarak oyundan çıkması Beşiktaşlıların canını sıktı.

Siyah-beyazlı takım 9 gollü galibiyetle hem güzel bir prova yaptı hem de Galatasaray derbisi öncesi güç gösterisinde bulundu.

Beşiktaş dün Manisaspor karşısında çok daha fazla gol sayısına ulaşabilirdi ama Süleyman Seba'nın torunları maçın sonlarına doğru rakiplerini daha fazla rencide etmemek için durmasını bildi.

Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Manisaporlu kaleci Emrullah'ı Negredo'nun sarılarak teselli etmesi çok anlamlıydı.

Ne de olsa onlar Süleyman Seba'nın Torunları...

Dünkü maç seyircisizdi. Yıl 2017 ve Türkiye'de hala seyircisiz maçlar oynanıyor. TFF neyin kafasını yaşıyor gerçekten çok merak ediyorum!!!