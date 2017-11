Bu gurur Beşiktaş’ın

Beşiktaş için çok ama çok zor bir maçtı. Çünkü sadece 1 puan kazanmaktı. Kazanmaya alışkın bir takım için kolay değildir bu tip maçları oynamak. Beşiktaş temkinli oynarken ilk 25 dakikada Ryan Babel ve Quaresma'nın harika vuruşlarında kaleyi Casillas'tan devralan Sa'yı aşamadı. Tam 'ilk 30 dakika böyle geçiliyor' derken Porto duran top organizasyonundan çok güzel bir gol attı. Golde, Portolu futbolcuların güzel paslaşmasında Beşiktaş savunmasının uyuklaması hepimize soğuk duş oldu. Bu gol aslında fena da olmadı. Porto golü sonrası Beşiktaş canlandı. İlk 35 dakikada topla buluşamayan Cenk Tosun, yine bu dakikaya kadar topla belki temas bile etmeyen Talisca'ya "Al da at" dercesine uzun yıllar unutulmayacak bir gol attırdı. Bundan sonra işler kolayladı, Beşiktaş deyim yerindeyse maçın direksiyonuna geçti.



Şenol Güneş formdaydı

Beşiktaş savunmasında Tosic yaptığı kademe pas hatalarıyla taraftarlara saç baş yoldururken her açığı müthiş bir şekilde kapatan Pepe'yi belki bir sene yaşlandırdı. Zaten Şenol Güneş de baktı olacak gibi değil, ikinci yarıya Tosic-Medel değişikliğiyle başladı. İstatistikler ne der bilmiyorum ama dün pas trafiğinde rekor kırılmış olabilir. Beşiktaş'ta Tolgay Arslan sahanın yıldızıydı. Genç futbolcu takımını bir maestro gibi yönetti. Pepe inanılmaz bir mücadele örneği gösterdi, her şeyini sahaya verdi. Babel ve Quaresma büyük birer yıldızı olduklarını bir kez daha gösterdiler. İki futbolcu da dört dörtlüktü. Atiba'dan, Gökhan Gönül'e, Adriano'dan formasını ıslatan ve bu başarıda pay sahibi olan herkese selam olsun. Beşiktaş artık ilk 16'da.. bu Türk Futbolu için de çok önemli bir başarı. Şenol Güneş ve öğrencileri Türk futbolunda çıtayı yükseltmeyi başardı. Ben bu takıma canı gönülden inanıyorum. Kara Kartal'ın bu sezon en azından çeyrek finale yükseleceğini ümit ediyorum. Beşiktaş taraftarı dünkü mücadelede hem çok güzel takımlarını destekledi hem de sürekli maçı yaşadılar ve Portolu futbolcuları baskı altına aldılar.