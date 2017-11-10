Şenol Güneş gibi yönetici

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de de son iki sezonki futbol kimliğine kavuşuyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki müthiş başarısından sonra Süper Lig'de de şampiyonluğun en iddialı takımı konumunda. Böyle bir görüntünün mimarı Şenol Güneş... Geçtiğimiz haftaki yazımda teknik direktör Şenol Güneş'i Alex Ferguson'un prensiplerini uygulayan birisi olarak tarif etmiştim.

Şenol Hoca da bu hafta İtalyan La Gazzetta dello Sport Gaezetesi'ne;

"Mourinho değil, Alex Ferguson'u örnek alıyorum" açıklaması yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum.

Ben de herkese Alex Ferguson'un hayatını konu alan kitabı okumalarını arzu ediyorum.

Türk Futbolunda Alex Ferguson gibi dürüst, bilgili, futbolun içinden gelen kişilerin yönetmesiyle futbolumuzda devrim yapabiliriz. Alkışlar Şenol Hoca'ya...



Affetme Sayın Başkan!

GÖZTEPE camiası taraftarıyla her zaman ilgimi çeker bir kulüptür. Hatta yıllar önce Dinç Bilgin kulübü anonim şirketi yaparken katkılarım olmuştu. 1999 yılında Göztepe'nin 17 yıl sonra şampiyonluğunda danışmanlık yaparken çok mutlu olmuştum. Göztepe'nin amigosu da Başbakan lakaplı İsmail kardeşimizdi.

Kendisiyle sohbetlerimizde "Aman küfürsüz tezahürat yapın. Yöneticilerinize saygı gösterin" temennilerinde bulunuyordum.

Beşiktaş maçında açılan dev küfürlü pankartı görünce gözlerime inanamadım.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mehmet Sepil'in önceki gün "Bu pankartı açanlar asalaktır" sözleri tam yerindeydi. Bu büyük Göztepe taraftarının içinde maalesef her kulüpte olduğu gibi bu tür saygısızlar da bulunmakta.

Sayın Sepil kardeşim, bu çirkin pankartı açanları affetme. Ayrıca Beşiktaş taraftarlarını taşlayanları sakın bir daha maçlara sokturma. Bu konuda emniyet yetkililerinin de sizlere destek olacağını ümit ediyorum, size ve Şanlı Göztepe'ye başarılar diliyorum.

Mehmet Sepil kim diye sorarsanız. Ben Somaspor başkanlığı yaparken 3 yıl önce İzmir'e Somaspor'u davet etmişti ve maç hasılatını da Soma'ya bırakmıştı.

Mehmet Sepil işte böyle bir yöneticidir.



Emre Utkucan Gerçeği

G.SARAY'da bir mucize oldu ve bundan evvel sapır sapır dökülen G.Saray, Sayın Dursun Özbek'in gerçeği görmesiyle bu sezonki transferleri scouting ekibine bırakarak çok doğru bir iş yaptı. Emre Utkucan başkanlığındaki scouting ekibi, transferlerde tam isabet sağlayarak şu andaki lider G.Saray'ı yarattılar.

Emre'yi çok yakından tanıyorum, fırsat buldukça da uzun uzun sohbetler ediyoruz. Emre, sabahlara kadar uyumayarak gelişmiş ülke takımlarının maçlarını takip eder. Daha sonra izlettiği futbolcuların karakter analizlerini yapar, psikolojik davranışlarını tespit eder ve liste yaparak transfer yetkilerini verir. Bu sezon G.Saray'da transfer yetkilisi Cenk Ergün'ün de araştırma grubundan gelen bu bilgileri değerlendirerek futbolcuların kulüpleriyle temas edip bu transferleri gerçekleştirdi.

Üstte bunlar olurken, geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş altyapısının başında olan Emrah Bayraktar Altınordu'dan 16 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ve Kıbrıs Yeni Camii'den Ahmet Sivri'yi transfer ederek iki çok değerli futbolcuyu sarı- kırmızılı kulübe kazandırmış oldu. Ahmet Sivri'yi ben de Kıbrıs'ta seyrederek hem Fotomaç'a yazmış hem de Beşiktaş'ın futboldaki en yetkili kişilerine söylemiştim. Ama G.Saray daha önce davrandı. Altınordu'da 15 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik'i daha önce de yazmıştım. Bu genç yeteneği Bayern Münih çok istiyor. Yiğit 15 günlüğüne Alman devinde antrenmanlara çıkacak. Metin Albayrak bizi dinlemiyor belki ama Bayern Münih beni takip ediyor herhalde! Geleceğin yıldızı bu gençleri izlemenizi tavsiye ediyorum.



Zeki Uzundurukan ve ekibine 10 Numara

GAZETEM FOTOMAÇ, çarşamba günleri harika bir spor eki veriyor.

Kimse farkında mı bilmiyorum ama BAL Ligi diye bir lig var. Bence Türk futbolunun temel direği olabilecek bir lig, yalnız "Fotomaç 10 numara" ekinde büyük yer veriliyor. Takımlar, haberler, puan durumu, haftanın maçları, yorumlar ve perde arkası gelişmelerine geniş bir şekilde yer veriliyor.

Zeki Uzundurukan ve ekibini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Yalnız dikkatimi çeken BAL Ligi'nde de, 40 yaşına yaklaşmış yabancı oynatma izni verilmiş. Yetkililere buradan sesleniyorum; hiç olmazsa bu 4. ligde yaş sınırlamasını getirin, genç yetenekler burada oynamalı.