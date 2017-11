Kaç Şenol Güneş var!

Daha önce de yazmıştım. Son yıllarda Beşiktaş'ın başına gelebilecek en iyi şey; Şenol Güneş...

Usta teknik adam, hani o meşhur tezahüratı gibi; Beşiktaş'a Güneş'li günler yaşatıyor.

Her maçta Şenol Güneş'i takip etmekte zorlanıyorum. Sürekli ayakta ve heyecanını hiç yitirmiyor. Bir futbolcudan fazla efor sarfediyor. Tıpkı Manchester United'ın unutulmaz menajeri Alex Ferguson gibi maçı yaşıyor ve verdiği tepkilerle oyuncularına da ışık oluyor.

Bazı spor yorumcuları teknik direktörlerin takımlarına en fazla %10 katkı sağladığını iddia eder. Şenol Güneş bu iddiayı tamamen çürütüyor. Maçın her saniyesinde o var.

Şunu çok iyi biliyorum ki; o sadece Beşiktaş'ın teknik direktörü değil, bugünlerde kulübün her şeyi. Vodafone Park'ta takımının başında, Ümraniye'de, kulüp binasında Beşiktaş'la her yerde izi var. Beşiktaş yönetiminin en büyük şansı o... Takımın hatta kulübün her şeyiyle ilgilenen böyle bir teknik adam Güneş... Hem takımı şaha kaldırdı, hem de yönetimsel yapılan hataları tek tek onarıyor, yamalıyor ve Beşiktaş markasını yukarıya taşıyor.

Bazen düşünüyorum; Şenol Güneş'ten kaç tane var?

Ünlü bilimci Einstein, Şenol Güneş'i daha önce tanısaydı herhalde Kuantum Teorisi'ni baştan yazardı.

Sözüm Beşiktaş yönetimine... Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bu hocanın ve bu takımın gücü var.

Yeter ki siz futbolculara günü gününde paralarını ödeyin. Sözünüzü tutun. Kulübün ekonomisini düzeltmek için projeler üretin.

Çünkü bardağın öbür tarafı pek de aydınlık değil.

Yani özetle, sportif başarılarla sevinip, ekonomik yönden Beşiktaş'ı üzmeyin.



Teşekkürler Tolgay Arslan



Tolgay Arslan maç öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli bir konuya parmak bastı; "Öğrenci harçlıklarıyla maça gelenler var. Onları sevindirmeliyiz." Sadece okul harçlıklarıyla gelenler değil, işçi, memur, emekli, zor şartlarda ailelerini geçirenler de kendileri açısından önemli bir para verip maçlara geliyor ülkemizde.

Beşiktaş 4 maçta 10 puan toplayarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak için büyük bir avantaj yakaladı.

Bu sadece Beşiktaşlıları değil, ülke sporunu seven hemen hemen herkesi çok mutlu etti. Keşke daha çok takımımız Avrupa arenasında olsaydı.

Ülkemizde futbol çok seviliyor.

Sadece Beşiktaşlılar değil, tüm takımlara sevdalı olanların büyük çoğunluğu zor şartlarda maçlara gidiyor ve takımlarını takip ediyor.

Ben de diyorum ki, onların hatırı hürmetine ülke futbolumuzu güzelleştirmeliyiz.

Türkiye'de 7'den 77'ye herkes futbolunun güzelleşmesini istiyor ve verdikleri paraların değmesini istiyor.

Tolgay Arslan çok anlamlı ve derin açıklama yaptı. Kendisini tebrik ederim.

Ben de bu yüzden artık futbolumuzu yöneten zengin çocukların yerine gerçek futbol adamlarının göreve gelmesini diliyorum.

Bu oyun ülkemizde çok güzel bir hal alabilir.

Yeter ki isteyelim ve harekete geçelim.