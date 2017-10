İYİ, KÖTÜ, ÇİRKİN

Dünya sinema tarihinin efsane filmidir; İyi, Kötü, Çirkin... 1966 yapımı, orjinal ismiyle The Good, The Bad And The Ugly... Başrollerini Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef'in oynadığı bu film sanki bugünlerde Beşiktaş'ta oynanıyor.

Lütfen Beşiktaşlılar, bu yazımda kötü bir anlam çıkarmayın.

İyiyi düşünün. Şenol Güneş'le bu takımın en büyük başarıları yakalayacağına inanıyorum. Kimsenin birbirinin ayağına basmadığı bu dönemde bunları yazmak da Beşiktaş'ı çok seven ve bu camianın kötü günler geçirmemesini isteyen ve kulübünü çok seven bendenizin görevidir.

Sayın Orman'ın bu yazıyı okumasını temenni ediyorum.

Umarım bu yazıdan kendisine dersler çıkarır.





İYİ - THE GOOD

?

Beşiktaş iki yıl üst üstte şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'nde ve bilhassa da bu sezon ilk 3 maçını da kazanarak büyük bir başarı elde etti. GOOD Şenol Güneş'i teknik direktör olarak getirmek Beşiktaş'ın elde ettiği başarılarda payı çok büyüktür. GOOD İki yıldır Şampiyonlar Ligi'nden gelen katkı payı yaklaşık 350 milyon TL. GOOD Süper Lig yayın haklarını yeni şirketi Bein Sport'un almasıyla yayın geliri de 4'te 1 oranında arttı... GOOD Beşiktaş'ın Vodafone Park gibi imrenilecek bir stadı oldu... GOOD Yönetici Hüseyin Mican forma satışlarında rekorlar kırıldığını devamlı açıklıyor.

Ama nedense bu rakamlar resmi bilançolara yansımıyor gibi. Bu sezonki hedefin 500 bin olduğunu açıkladı.

GOOD

Dünyaya açılma projesi Çin'le başladı, İran'la devam edecek gibi. Bir turizmci olarak iftihar ediyorum. GOOD Fikret Başkan çok karizmatik.

Bunu ben değil, kendisi söylüyor. "Yakışıklıyız, Allah vergisi bir tipim var... Annem, babam ve Allah'ın oluşturduğu bir şey bu" diye açıklama yaptı... GOOD Beşiktaş'ın üye sayısı 33 bine çıktı.. GOOD Onursal Başkanımızdan sonra başkan olan Serdar Bilgili; Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli, İsmail Ünal'la dostluklarınız iyice perçinledi.

101. yıldan sonra Beşiktaş'ı bırakıp kaçan Serdar Bilgili sizin heykelinizi dikmek istiyor... GOOD Özetle tekrar tekrar gelirlerimizin maksimum artığını söylüyorsunuz, stat localarını 3 yıllığına satıldı. Gelirlerimiz dediğinize göre maksimum noktasındaymış... GOOD

?

KÖTÜ - THE BAD



Tribün gelirlerinin maksimum olmasına rağmen iki mali kongre arasında kulübün borcu tam 200 milyon TL arttı... BAD Fazla detaya girmeden son yapılan 4 transfer;

Medel: 10 milyon euro Negredo: 15 milyon euro Mitrovic: 10 milyon euro Lens 17.5 milyon euro Toplayalım; eşittir; 52. 5 milyon euro...

Toplam bugünkü kurla 231 milyon (trilyon) TL... BAD very BAD Sizin döneminizde daha önceden BEFAM'dan gelen Atınç ve Necip haricinde bir oyuncu yok. Altyapı bir facia... BAD Ümraniye'de Şenol Güneş'e yardım edecek futbolun içinden gelmiş bir tek kişi bile yok... BAD Her takımın bir yükseliş ve duraklama dönemi olur. Doğrusu en az burada tutunup performansı yukarı çekmektir.

Birdenbire inişe geçmek bir felaket olur. Böyle durumlarda bir B Planı olur, kriz masası oluşturulur ama sadece olup biteni seyrediyorsunuz. BAD "Futbolu kendime bağlıyorum" dediniz. bu işi bu kadar biliyorsanız; Ümraniye'ye gidin bu kadar başarılı olmuş bir takımı duraklama devrinden çıkarın... BAD Süper Lig'in en yaşlı takımıyız.

"Brezilya'ya Metin Albayrak'la birlikte genç futbolcu bakmaya gidiyoruz dediniz" takımın gençleşmesiyle ilgili en ufak bir gelişme yok. BAD Şenol Güneş ve ekibine tam destek verin. Futbolcu alacaklarını günü gününe verin.

Unutmayın ki, şampiyon olamazsa bu takım seneye Şampiyonlar ligi de hayal olur. Seneye gelirlerde 100 milyon TL daha eksik yazar. BAD Çok yakın zamanda; AŞ'ye 90 milyon dolar, derneğe 70 milyon dolar banka kredisi aldınız. Bu kredi döviz üzerinden ve 2018 yılının başından itibaren ödenmeye başlanacak.

Derneğin borcu sıfırdı ama şimdi 1 katrilyonu geçti. Bu kulüp bu borcu nasıl ödeyecek, kocaman soru işareti? BAD A.Ş'nin %50 hissesi satılmış durumdayken Beşiktaş'ın hisse senetlerini bir bankaya rehin verdiniz mi? BAD, BAD, BAD!





ÇİRKİN - THE UGLY



Mali kongrede "Bakırköy Belediyesi'nden altyapı tesislerini aldık" dediniz. Ne oldu?

UGLY

Kocaeli Birlikspor'u 10 milyon TL'ye satın aldık dediniz?

Ne oldu? 1.5 milyon TL de para verilmiş! Bu işte kim aracılık yaptıysa, o parayı kulübün kasasına koyun. UGLY Beşiktaş'ın uçağı var dediniz.

Uçak nerede? UGLY Doğuştan Beşiktaşlı olanları üye yapmakta çeşitli engellemeler yaptınız. 6 bin yeni üye yaptınız. Üzülerek söylüyorum aralarında diğer takımları tutanlar var.. UGLY Sizin döneminizde disiplin kuruluna verdiğiniz üye sayısı yüzde 500 arttı. Bunu siz ve Disiplin Kurulu başkanınız Yavuz Bey nasıl izah edecek? UGLY 2017 yılında göreve gelirken "Hesap soracağız" vaadiyle eski başkan Yıldırım Demirören dönemiyle ilgili 250 bin dolar verip hazırlattığınız Ernst & Young raporunu hâlâ açıklamadınız. UGLY Stadın maliyeti hakkında çeşitli speküLasyonlar var.

Bu stat hangi kaynaklarla yapıldı, maliyeti ne ve hâlâ borcu var mı? UGLY Daha yazacak çok şey var.

Özellikle çirkinlik boyutunda...

Ama şimdilik bunları yazmamayı tercih ediyorum!..