Şansı döndü

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u son dakikalarda gelen golle yenerek kendine geldi.

Negredo da attığı nefis golle aramıza hoş gelirken onun için de ayrı olarak sevindim.

Bu gelen çok önemli 3 puan Beşiktaş'ın ve Negredo'nun şansının dönmesi olarak değerlendiriyorum.

İspanyol golcünün kafa golü gerçekten süperdi.

Siyah-beyazlı takım 4 haftada 2 puan toplayarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Ancak tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9 puan da o kadar değerliydi.

Şenol Güneş'in farkı Beşiktaş sezon başından bu yana ligde iyi oynamıyor.

Bu sezonki Beşiktaş'ı izlerken gözlerime inanamıyorum.

Bazen "Acaba bu Beşiktaş değil mi" diye kendi kendime soruyordum.

Kara Kartal dün kötü oynarken kazanmasını bildi ve geri dönüşün sinyalini verdi.

Kötü oynarken kazanmak işte böyle günlerde çok önemlidir.

Tabii dünkü 3 puanda Şenol Güneş yine klasını ortaya koydu.

Oğuzhan-Tolgay değişikliğinin ardından Talisca'nın yerine Negredo'yu oyuna alarak maçın kaderini değiştirdi.

Talisca son haftalarda hem hücumda etkisiz hem de orta sahaya bile koşmuyor.

Siyah-beyazlı takımın forvetle savunma arasında mesafenin zaman zaman 40 metre mesafe olması hepimizi tedirgin etti.

Beşiktaş'ın dün 3 puan almasında Fabri'nin rolü büyüktü.

Maçın ikinci devresinde Babel ve Quaresma ritmi yükseltti ve Alanyaspor'u abandone etti ve alkışı hak eden isimler oldu.

Herkese nasip olmaz Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Quaresma'nın ceza sahasında düşürülmesine seyirci kalmasına şaşırdık mı; tabii ki hayır! Beşiktaş'ın hakkının yenmesinin her hafta olağan bir olay olması düşündürücü.

3 puan güzel... Bazı gördüklerimi bugünlük görmemezlikten geliyorum.

Ama Beşiktaşlı futbolculara nacizane sözüm şudur; Beşiktaş forması kutsaldır, nasip olamaz herkese! sinan.vardar@fotomac.com.tr B