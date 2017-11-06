Kartal kanatlandı

Öncelikle Göztepe'yi Süper Lig'de görmek çok güzel.

Bornova'da güzel bir atmosfer vardı.

Ev sahibi ekip 14 yıl sonra karşılaştığı Beşiktaş karşısında belli ki galibiyet için çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin ilk dakikalardaki baskısına Beşiktaş çok erken bir golle yanıt verdi.

Beşiktaş şunu gösterdi Göztepe'ye; kontrolsüz güç, güç değildir!

Beşiktaşlı futbolcular Talisca'nın erken golüyle rahatladı ve özellikle rakip orta sahada rakibine iyi bir baskı uyguladı. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse Siyah-Beyazlı takım savunmada dağınık bir görüntü çizdi.

İlk devrenin en iyi isimlerinden biri Beşiktaş'ın bu sezonki en başarılı futbolcularından olan kaleci Fabri'ydi.

İspanyol kaleci Göztepe'nin 3 net gol pozisyonunda kalesinde devleşti.



?Hoşgeldin Talisca

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş belli ki Göztepe maçına futbolcularını çok iyi konsantre etmişti. İlk devrenin sonlarına doğru; taç çizgisinde Cenk Tosun'a öyle bir "Koş" diye bağırdı ki Şenol Hoca; inanın ben oturduğum yerden kalkıp topa hamle yapacaktım. Şenol Hoca'nın yenen golden sonra Medel'i sağ kanattan alıp Necip'i o bölgeye sürmesi, Şilili oyuncuya "Senden sağ bek olmaz" mesajı önemliydi.

Beşiktaş'ın dün en etkili isimleri Ryan Babel ve yeniden ilk 11'e dönen Talisca'ydı. İki futbolcu birer asist ve gol birer golle 3 puanın baş mimarları oldu. Aramıza yeniden hoşgeldin Talisca...

Kara Kartal Avrupa ve Türkiye'de yoluna emin adımlarla yürüyor. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 10 puanla belli ki rahatlamış ve artık ligi de önemsiyor. Alanyaspor ve Göztepe gibi önemli deplasmanlarından alınan 6 puan uzun vadede Beşiktaş'ın çok ama çok işine yarayacak.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna gelecek vaaden genç hocalarımızdan biri. Tamer kardeşim iyi bir takım kurmuş. Ligde çok can yakıyorlar ve yakmaya da edecek gibi.