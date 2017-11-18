Destek zamanı

Beşiktaş, Akhisar'la çok ilginç bir maç yaşadı. Maçın hakkında konuşulacak çok şey var aslında. Quaresma'nın kaçan penaltısı,Lens'in bomboş kaleye yuvarlayamaması, Talisca'nın kale direğinden dönen topu ve daha neler neler...

Beşiktaş'ta dün tüm futbolcular ellerinden geleni yaptı. Tamam belki dün Siyah-beyazlı takım iyi oynamadı ama enseyi karartmak doğru olmaz. Bugün destek zamanı hem de her zamankinden fazla...



Top sevmedi

Teknik Direktör Şenol Güneş sakatlığı tam geçmeyen ve milli takımdan yorgun dönen Pepe'yi riske etmek istemezken, Oğuzhan, Cenk ve Babel'i yedek oturmuştu. Güneş'i eleştirenler, rotasyon yapmasaydı da eleştirecekti.

Beşiktaş ilk yarıda çok gol pozisyonuna giremedi ama öyle iki gol kaçırdı ki "yok artık" dedirtti. Quaresma'nın penaltıdan yararlanamaması ve ardından Lens'in inanılmaz pozisyonu harcayışıydı bunlar.

Güneş bu silahlarını ikinci devre oyuna sokarken istenilen gol bir türlü gelmedi. Son 10 dakikada Akhisar'ın Henrique'nin atılmasından dolayı 10 kişi kalmasının ardından Siyah-Beyazlı takım baskı yaptı ama top sanki kaleye girmemek için çok direndi. Ama futbolda olur böyle şeyler.

Hakem Serkan Çınar genelde iyi bir yönetim gösterdi. İyi niyetliydi. Henrique'yi oyundan atarken belki biraz ağır karar verdi ama orada da yan hakemin kurbanı oldu.



En iyi transfer

Beşiktaş Yönetimi hafta içinde Şenol Güneş'le olan sözleşmeyi uzattığını resmen açıkladı. Bu tüm Beşiktaşlıları rahatlattı. Güneş çok önemli bir transfer.

Bunun için Fikret Orman'ı tebrik etmek gerekir. Tabii bunun devamı da gelmeli... Şenol Hoca'ya daha fazla yetki verilmeli, hatta futbolda tek yetkili olmalı. Bu Beşiktaş'ın geleceği için ama çok önemli.

Beşiktaş, Başakşehir-Galatasaray maçının olduğu haftada büyük bir avantaj kaybetti gibi gözüküyor ama Süper Lig'de daha derenin altından çok sular akacak. Bu yazıyı yazarken benim aklım bile salı günü oynanacak Porto maçında. Beşiktaş'ın yeni zaferini sabırsızlıkla bekliyorum. Gel salı gel.